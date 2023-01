Orbán Viktor a dollárbaloldalról: Ennél durvább dolog talán nincs is a politikában + videó

Pénteki rádióinterjújából osztott meg egy részletet a miniszterelnök, amelyben az ellenzékhez érkező külföldi pénzekről fejtette ki a véleményét. Orbán Viktor posztjának azt a címet adta: Vajon melyik derék honfitársunk áll a dollárbaloldal mögött?

A baloldal a legfontosabb kérdésekben, és a legfontosabb nemzetközi kérdésekben különösképpen, folyamatosan olyan álláspontokat képvisel, ami rossz Magyarországnak. A háború kérdésében, ahol a háborúpártiak, vagy a szankciók kérdésében, ahol szankciópártiak – hangzott el a felvételen.

Már régóta itt van ez a kérdőjel a levegőben, hogy miért csinálják ezt? És erre most megkaptuk a választ: mert ezért kapják a pénzt

– mondta Orbán Viktor.

Ők azért képviselik ezeket az álláspontokat, mert fizetik őket. Ez durva mondat, és próbálom barátságosan artikulálni, na de ennél durvább dolog talán nincs is a politikában, mint hogy az ember a saját hazája helyett pénzért a megbízó érdekét képviselje, de itt ezzel állunk szemben – szögezte le a miniszterelnök, aki elmondta azt is, sejtése szerint hová vezetnek majd a szálak.

Remélem, hogy a vizsgálatok végén az is ki fog derülni, hogy pontosan kik is adták a pénzt. Azt már tudjuk, hogy milyen technikákkal jött be, ez egy Soros-féle hálózat, Soros-rendszer – jelentette ki.

Nyilván a pénz forrásánál is meg fogjuk találni derék magyar honfitársunkat, Soros Györgyöt – nyilatkozta a kormányfő, aki kijelentette, nagyon komoly ügyről van szó.

Aligha hiszem, hogy a vizsgálatok végén, amikor a tényeket pontosan és teljességükben föltártuk, elmehetnénk csak úgy mellette, anélkül, hogy védelmi rendszereket építenénk ki, törvényeket és rendelkezéseket alkotnánk, hogy miként kell megvédeni magunkat a pénzzel megvásárolt politikusoktól – vetítette előre Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Facebook)