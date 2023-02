Félelem hatja át Európát, ami a biztonságunkra is hatással van

a migrációs nyomás 2022-re fölerősödött, 2023-ban pedig valószínűleg még tovább erősödik. Eközben a szomszédban háború dúl, délre a Szerbia–Koszovó konfliktus időről időre fellángol, mindezt pedig tetézi egy gazdasági és politikai válság is Európában. Ezek részeként egy megélhetési válság is kialakulóban van, mely miatt erősödnek a politikai szélsőségek. A szakértő szerint a félelem hatja át Európát, ez pedig a biztonságunkra is olyan hatással van, amiből nem véletlenül vonta le Orbán Viktor miniszterelnök azt a következtetést, hogy 2023 a veszélyek éve.