Hamis Rolex karórákat találtak egy német furgonban

fekete fóliával körbetekert kartondobozokkal volt megpakolva egy utasokkal teli, német furgon román rendszámú utánfutója. Amikor a pénzügyőrök megállították az M5-ös autópályán, az autó sofőrje azt mondta, postacsomagokat szállít Németországba, de fuvarlevelén azok nem szerepeltek.

A kockázatosnak ítélt szállítmányt tételesen átvizsgálták a járőrök. Az alaposan becsomagolt dobozokban ismert márkajelzésekre hasonlító felirattal ellátott táskák, babaruhák is voltak, és hamis Rolex karórákat, emellett parfümöket is rejtettek a csomagok. Valamennyi terméket a védjegyek tulajdonosának engedélye nélkül hozták forgalomba – írta a NAV.

Hozzátették: a mintegy 170 millió forintot érő szállítmányt lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. Szakértők szerint a hamis illatszerek, ruhaneműk és egyéb termékek az egészségre is ártalmasak lehetnek, ezért kiszűrésük különösen fontos – jegyezték meg.

