Már 2018-ban megjelentek Magyarországon a nyugat-európai szélsőbalos mozgalmárok. Akkoriban a honi baloldali pártok az általuk rabszolgatörvénynek nevezett törvénymódosítás ellen tiltakoztak. A sorozatos tüntetéseket már akkor is segítették Soros György által pénzelt csoportok, és az Antifa zászlajai is fellelhetőek voltak a tüntetők között.

Fekete-Győr András például egy ilyen vörös antifa-zászló alól dobott füstgránátot a rendőrökre Fotó: Képernyőfotó/Youtube

Fekete-Győr András például egy ilyen vörös zászló alól dobott füstgránátot a rendőrökre. – Az utcára vitt tömegben a tüntetők között a szélsőbaloldali Antifa-mozgalom tagjai, magukat anarchistának kikiáltó demonstrálók, vörös csillagos pulóvert viselő kommunisták is voltak. Ráadásul az is kiderült, hogy a demonstrálók között számos külföldi személy is jelen volt – írtuk akkor az ügyészség által nyilvánosságra hozott felvételek alapján, amelyek a Fekete-Győr András ellen emelt vádak alapját is jelentették.

Ütőképes akar lenni az Antifa

– Az Antifa azért építkezik Magyarországon, hogy a következő országgyűlési választás idejében már egy ütőképes csapatuk legyen – nyilatkozta pár nappal később lapunknak Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő, aki megerősítette: a vörös zászlókon, amelyek Fekete-Győr András Momentum-elnököt körbevették, amikor 2018 végén megdobta a magyar parlamentet védő rendőröket, egy német gyökerű szélsőbalos csoportosulás szimbóluma volt. Az akkori eseményekről készült képeken Fekete-Győr András mellett megtalálható az akkor még parlamenten kívüli párt több képviselője is.

Donáth Anna EP-képviselő és Bedő Dávid parlamenti képviselő is.

Az elmúlt napok Antifa-támadásait egyébként egyik politikus és a Momentum sem kommentálta felületeiken, megkerestük a párt sajtóosztályát is, akik ígérték, hogy visszajeleznek, de ez azóta sem történt meg. Ezúttal egyébként egy másik baloldali képviselő, Jámbor András neve merült fel az esettel összefüggésben. Egyes beszámolók szerint az ő nevét és a hozzá köthető Szikra Mozgalmat is emlegették a támadások helyszínén. Azóta kiderült, hogy az rendőrség által előállított támadók közül az egyik személy Jámbor András közvetlen munkatársa. Érdekesség, hogy Jámbor még a szélsőbaloldali Mérce főszerkesztőjeként szintén tevékenyen részt vállalt a 2018-as tüntetésekben is.

