Orbán Balázs az ukrán elnök brüsszeli látogatásáról: Magyarország a béke megteremtésében tud partner lenni, másban nem

– Támogatást kér az ukrán elnök, amikor Brüsszelbe jön, Magyarország pozíciója pedig változatlan: támogatjuk Ukrajnát, humanitárius segítséget nyújtunk, az EU-s intézményeken keresztül hozzájárulunk az állam működésének finanszírozásához is – számolt be róla Orbán Balázs.

Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozott Brüsszelben. Orbán Balázs szerint az ukrán elnök fegyverszállítmányokat vár Magyarországtól is. Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala / Facebook

A miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádiónak nyilatkozott, még Brüsszelben, az uniós csúcson, és kijelentette:

Magyarország fegyvert továbbra sem szállít, hiába kéri ezt az ukrán elnök, a béke megteremtésében tudunk partner lenni, másban nem.

Orbán Balázs azt is elmondta: Ukrajna uniós integrációját is támogatjuk, de a kisebbségek védelmében – köztük a kárpátaljai magyar kisebbség esetében is – ehhez előrelépést kell elérniük.

A miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a migrációról is, amely szintén az egyik fő témája volt a hétvégi uniós csúcstalálkozónak. – Hasonló a nyomás a határainkon, mint 2015-ben – jelentette ki Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte: Az európai intézmények eddig mindig a migrációt üdvözlő tagállamok mellé álltak. Szerinte viszont az illegális migrációt ellenző államok mostanra többen lettek, és Magyarországgal együtt nyomást próbálnak gyakorolni a Brüsszelre.

El kell ismerni a problémát, küzdeni kell ellene, és fedezni kell a költségeit. – Újra küzdelem van, hosszú ideig tart majd – jelezte a politikai igazgató, aki úgy fogalmazott,

a migrációt ellenző tagállamok éppen bekerítik az Európai Bizottságot.

– Ha valaki illegálisan bejut az unió területére, akkor minimális az esélye, hogy kiutasítják, hiába követ el jogsértést, nem lehet érvényt szerezni a jognak – mutatott rá egy konkrét problémára Orbán Balázs. Szerinte ezért kell megakadályozni a bejutást, a menekültkérelmeket a határon kívül kell elbírálni, ezt a gyakorlatot az unió külső határain kell ezt megvalósítani.

Mi lesz Európa versenyképességével?

Ezt a kérdést is feltette a közmédia riportere, Orbán Balázs pedig erre reagálva elmondta: nehéz helyzetben van Európa, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a szankciós politika miatt a pozíciója romlik.

– A fejlődő országok, akik nem vesznek részt a szankciós politikában, erősödnek. Amerika, aki távolabb van, szintén erősödik, legnagyobb részben Európa kárára – jelentette ki Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy látja, Brüsszelből csak bürokratikus akadályokra számíthatnak a tagállamok, akadozik a források folyósítása, Magyarországon is ezt tapasztaljuk. – Ki kellene találni valamit az új energiamix kapcsán, stratégiát kellene képezni – vélekedett Orbán Balázs.

Szerinte Európának nincs szüksége arra, hogy adósságközösséggé váljon, mert annak az lesz a vége, hogy Brüsszelből jelölik majd ki, hogy ki mennyi adót fizessen, például Magyarországon is. Mint mondta: a Covid-válság kapcsán is ezt láttuk, Magyarország például még mindig nem jutott hozzá a helyreállítási pénzekhez. – A tagállamok ezeket nem tudják hatékonyan felhasználni – mutatott rá Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette:

Magyarország azon dolgozik, hogy saját gazdaságát is erősítse.

Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik Brüsszelben.