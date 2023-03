A József főhercegi palotába költözik az Alkotmánybíróság

Az újjászülető József főhercegi palotába költözik majd a tervek szerint az Alkotmánybíróság, értesült a Mandiner. Az épület rekonstrukcióját a Magyar Építő Zrt. 2021 júliusában kezdte meg. A palotát a Nemzeti Hauszmann Program keretében építik újjá, a Várkapitányság megbízásából.

A cél az, hogy egy méltó, az osztrák, a szlovák és a cseh társintézményekéhez hasonló helyszínen működjön tovább a legfőbb jogforrás betartásért is felelős testület.

A palota neoreneszánsz kertje és egykori istállóépülete bárki által látogatható lesz, ez utóbbiban turisztikai programokat is kínál majd az Alkotmánybíróság. A hagyományokat folytatva a teljes ülés eredeti, csepp alakú tárgyalóasztala is helyet kap az új épületben, valamint a testület 33 éves történetét megörökítő kiállítás is látogatható lesz.

Borítókép: Látványterv a készülő épületről (Forrás: Mandiner.hu)