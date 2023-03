A kórházak adósságának rendezéséről írt Rétvári Bence

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a finanszírozási rendszer valós szükségletekhez igazodó átalakítása is megkezdődött, ami – az eredményes és magas minőségű gyógyítás mellett – a fenntartható működést és az adósságmentes gazdálkodást is elősegíti.

A kormány döntése értelmében a finanszírozási keretek elosztása 2023. január 1-jét követően a lakosságszám figyelembevételével valósul meg. Ezáltal tovább csökkennek a finanszírozásbeli aránytalanságok, a finanszírozás mértékét a lakosság szükségletei szabják meg, és ezekkel az eszközökkel elősegítik a szabályozottabb betegutak kialakítását is. Csökken a kórházi adósságnak az a hányada, amit a lakosságszám és a területi ellátási kötelezettség aránytalanságai okoztak

– részletezte az államtitkár. Nem utolsósorban pedig az adósságok újratermelődésének meggátolását az is segíti, hogy míg az Egészségbiztosítási Alap 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzata 3600 milliárd forintot, addig 2023-ban már 4033 milliárdot tartalmaz az ellátások fedezetére – mutatott rá.