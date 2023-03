– A kormány kötelességének tartja az egyszülős családok hatékony támogatását, hiszen minden gyermek kincs – írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Hornung Ágnes az egyszülős családok napja alkalmából közzétett bejegyzésében kiemelte, az egyszülős lét általában nem választás kérdése, és a család akkor is érték, ha valamilyen oknál fogva nem biztosítható mindkét szülő folyamatos jelenléte.

Az államtitkár a bejegyzésben megosztotta a minisztérium Kormány.hu oldalra feltöltött közleményét is, amelyben azt hangoztatták, fontos, hogy az egyszülős családok olyan segítséget kapjanak, amely könnyebbé teszi a mindennapjaikat, ezért a kormány számos intézkedéssel segíti az egyszülős családokat. Az érintettek is igénybe vehetik a különböző családtámogatási formákat, így például a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, továbbá emelt összegű családi pótlékban részesülnek, kedvezőbb feltételekkel lehetnek jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, valamint az egyszülős családban nevelkedő gyermekek előnyt éveznek a bölcsődei felvételnél – sorolták.

A közleményben kitértek arra is, hogy 2022. január elsejétől több mint duplájára, 50 ezer forintra emelkedett az árvaellátás minimuma.

Az elvált szülők esetében pedig – ha nem érkezik meg időben a megítélt tartásdíj – már jövedelemkorlát nélkül, gyorsabban és nagyobb maximális összegben kapják meg az államtól megelőlegezve az összeget. Ennek maximális mértéke a háromszorosára – a mindenkori minimálbér 30 százalékára – emelkedett, és jelenleg 69 600 forint. Emellett gyorsabbá és hatékonyabbá váltak a gyermektartásdíj megállapításával és behajtásával összefüggő eljárások is. Az Erzsébet-táborokban pedig minden évben külön támogatással egyszülős családokban nevelkedő gyermekek is nyaralhatnak, valamint családi táborokban is részt vehetnek az egyszülős családok – tették hozzá. Megjegyezték, az egyszülős családok támogatásában kiemelkedő szerepet vállal az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, amely 2018 óta működteti Budapesten Egyszülős Központját, valamint vidéken is segíti az egyszülős családokat.

