Állatgyógyszert árult emberek gyógyítására az interneten a szlovák férfi

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) az egészségügyi területen is teljeskörűen üldözi nemcsak a korrupciót, hanem a bűncselekmények elkövetőit is. Így tárhatták fel a Szlovákiából „importált” állatorvosi gyógyszerek magyarországi árusítását emberek gyógykezelésére.

A Salgótarjáni Járási Ügyészség ma közölte: vádat emelt egy 45 éves szlovák állampolgár ellen, aki a Szlovákiában megvásárolt gyógyszereket árulta az interneten magyarországi vásárlóinak.

A vádirat szerint a szlovák állampolgárságú vádlott 2021 januárjától előbb ismerőseinek, majd egy internetes közösségi oldalon működő csoportban megismert személyeknek adott el ivermectin hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket. Az ivermectin készítményeket elsősorban az állatgyógyászatban használják.

A férfi Szlovákiában szerezte meg a gyógyszereket, amiket Salgótarjánban adott postára a megrendelőinek, akik 5000–50 000 forint közötti ellenértéket fizettek a küldeményekért. Összesen 371 alkalommal postázott a készítményből.

A vádlott által értékesített készítmény Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezik, ezért a járási ügyészség felhasználók számára széles körben hozzáférhetővé tétellel, forgalomba hozatallal elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

Indítványozta, hogy a Salgótarjáni Járásbíróság a büntetlen előéletű férfi ellen felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki, továbbá rendelje el a nyomozás során lefoglalt tabletták elkobzását, valamint fizettesse meg a közel 92 000 forintos bűnügyi költséget is.

Nébih-figyelmeztetés

A Nébih már 2020. november 25-én riasztást adott ki az ivermectin miatt. „Állatorvosoktól származó információk szerint az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az ivermectint tartalmazó állatgyógyászati készítmények iránt, mivel elterjedt a hatóanyagról, hogy hatékony lehet a koronavírus okozta betegség gyógykezelésében. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása semmilyen körülmények között nem engedélyezett, és veszélyes is lehet!” – írták.

A SARS–CoV–2 terjedésével világszerte egyre nagyobb az érdeklődés a betegség megelőzésére és kezelésére esetlegesen alkalmas molekulák és módszerek iránt. A kutatók a korábban más célra engedélyezett vegyületek között is keresik a lehetséges gyógyszereket. Így került a látókörükbe az állatgyógyászatban már évtizedek óta engedélyezett és széles körben használt ivermectin, amely ugyan alapvetően parazitaellenes hatóanyag, de egyes vírusokkal szembeni hatékonysága is ismert. A Nébih nyomatékosan felhívta a lakosság figyelmét, hogy az állatgyógyászati készítmények sehol nem engedélyezettek emberi alkalmazásra. Nem emberek számára lettek fejlesztve, kipróbálásuk kizárólag állatokon történt meg, és semmiféle garancia nincs arra vonatkozóan, hogy kockázati profiljuk az emberekben és az állatokban is megegyezik. Az állatgyógyászatban engedélyezett egyes külsőlegesen alkalmazandó gyógyszerformák (például ráöntő oldatok, rácsepegtető oldatok) szájon át történő bevétele a készítményekben jelen lévő segédanyagok miatt különösen veszélyes lehet, akár mérgezést is okozhat.

Borítókép: Magyarországon nem engedélyezett állatgyógyszert árult a szlovák férfi emberi gyógyszerként (Forrás: Ügyészség)