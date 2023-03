A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága 2023. március 15-én ismét sebességmérési akciót tartott a kerületben a gyorshajtók kiszűrése érdekében. A rendőrök nyolc és fél óra alatt három óbudai helyszínen mérték az autósok sebességét.

Délelőtt a Bécsi úton, délután a Szentendrei úton, majd kora este a Dózsa György úton összesen 249 gyorshajtóról készült felvétel. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak – tájékoztatott a Police.hu.

Mint írják, az óbudai rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a közlekedésbiztonságra, ezért rendszeresen sebességmérési akciót tartanak a kerületben.

Közölték, a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. „Mindig tartsák be a sebességhatárokat… hogy mindenki hazaérjen!” – zárták közleményüket.

