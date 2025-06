Vitályos Eszter: Brüsszel a bankokat védi, mi a magyarokat

– A kormány világossá tette: a kamatstop marad! Mert számunkra nem a bankok profitja a fontos, hanem a magyar családok biztonsága és megélhetése – jelentette ki a kormányszóvivő legújabb, Facebookra feltöltött videójában.

Vitályos Eszter elmondta, hogy Brüsszel újabb támadást indított a kamatstop ellen. Hozzátette, hogy most a kamatsop eltörlését követelik. Egy olyan intézkedését, ami

háromszázezer magyar családnak nyújt védelmet a megemelkedett kamatokkal szemben.

– Ha Brüsszel akarata érvényesülne,

több tízezer család kerülne azonnal az utcára, 25-30 ezer család élete roppanna össze, egyik napról a másikra.

Ezért kell most is világosan beszélni: Brüsszel elhibázott politikájának árát fizessék a bankok, ne a magyar családok. Ahogy felléptünk a multik extraprofitja és az indokolatlan áremelések ellen, most is megvédjük a családokat. Brüsszel a bankokat védi, mi a magyarokat – tette hozzá Vitályos Eszter.