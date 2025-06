A Naegleria nemzetséghez tartozó amőbát találtak a párkányi fürdőben, ahol a 11 éves kisfiú járt, mielőtt meghalt

A pontos fajmeghatározás, azaz hogy Naegleria fowleriról van-e szó, még folyamatban van

– tájékoztatott közleményében a hivatal. Azok az amőbák, amelyeket most fedeztek fel a Vadas vizében egyébként fertőzőek, és az Acanthamoeba (akantaméba) nemzetségbe tartoznak. A mintákat a medencevízből és a fürdő területén található tó felszíni vizéből vették. Ezek a most talált amőbák szem-, fül-, bőr- és lágyrész-fertőzéseket is okozhatnak, amelyek szövetkárosodáshoz is vezethetnek.