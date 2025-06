Magyar Péter és stábja minden írott és íratlan kórházi szabályt megsértett + videó

Védőöltözet nélkül, utcai ruhában rontott be előzetes bejelentés nélkül egy sebészeti, majd egy urológiai műtőbe Magyar Péter és Kulja András hétfőn, akiket egy húszfős stáb is követett. A látogatást követően a két képviselő felháborodva számolt be arról, hogy minden körülmény adott ahhoz, hogy a kórházi fertőzések száma növekedjen.

Magyar Péter és Kulja András csupán arról feledkezett meg, hogy épp ők – és a húszfős személyzetük – azok, akik a betegellátást és a betegbiztonságot veszélyeztetik.

Még Kulja Andrásnak sem jutott eszébe, aki egyébként sebészként dolgozott korábban, hogy egy egészségügyi itézménybe, pláne egy műtőbe csak az arra jogosultak, a megfelelő higiénés előkészületek után léphetnek be.

De nézzük, milyen szigorú szabályokat kell betartania az orvosoknak és az egészségügyi személyzetnek, mielőtt a műtőbe lépnek, hogy a kórházi fertőzéseket elkerüljék, minimalizálják?

Zsilipelés: a műtőterületre való belépés előtt minden egészségügyi személyzetnek egy zsilipen kell áthaladnia, ahol a külső ruházatot munkaruházatra, vagyis steril műtősruhára cserélik. A megfelelő műtői ruházathoz tartozik a műtős sapka és cipő is.

A zsilipből a műtőbe való belépés előtt kötelező a kéz fertőtlenítése is, ez egy speciális, alapos kézmosási és fertőtlenítési eljárás a steril körülmények biztosításának kulcsfontosságú része: a sebész és a műtéti csapat tagjai szappanos vízzel és kefével alaposan megmossák a kezüket és az alkarjukat, eltávolítva a szennyeződéseket és a mikrobákat, majd a kezeket és az alkarokat egy alkoholos fertőtlenítőszerrel dörzsölik be, hogy csökkentsék a bőrön található mikroorganizmusok számát.

A kórházi szabályzatok szerint utcai ruhában tilos a műtői zsilipben vagy a műtőben tartózkodni.

Csak egészséges személy léphet a műtő területére, a fokozott fertőzésveszély miatt még enyhe tünetekkel is veszélyezteti a betegellátást azt, aki ezt nem veszi figyelembe.

De íme egy oktatóvideó arra az esetre, ha Magyar Péter és Kulja András könnyebben tanul a vizuális tartalmakból.

Visszautasítja a vádakat a Szegedi Tudományegyetem

Magyar Péter és Kulja András kórházi látogatásait bírálta a Szegedi Tudományegyetem, az intézmény kiemelte, a kéretlen látogatással veszélyeztették a betegellátást és a betegbiztonságot is. – Előzetes bejelentkezéssel mind az európai parlamenti képviselőket, mind a sajtó munkatársait készséggel fogadjuk, de az ilyen módon történő, a betegjogokat figyelmen kívül hagyó és a betegbiztonságot veszélyeztető eljárásokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja határozottan visszautasítja – fogalmaztak, majd a szentesi kórházzal kapcsolatos állításokat is megcáfolták.

– A Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum minden ellátására érvényes működési engedéllyel rendelkezik, amely a műtéti tevékenységekre is vonatkozik. A Szegedi Tudományegyetem egy két éve elfogadott klímatelepítési terv szerint halad az egészségügyi terek klimatizálásával, évi mintegy 200 millió forintot fordítva erre. Szentesen az áramhálózat fejlesztése is szerepel a tervekben, ennek következő lépése a klimatizálás bővítése is – jelezték.