Egymásnak adják a kilincset a jegyzők Hódmezővásárhelyen

Márki-Zay Péter átpolitizálta és lezüllesztette az önkormányzatot, ami most látványosan összeomlik – így kommentálta Cseri Tamás hódmezővásárhelyi fideszes frakcióvezető a hírt, amely szerint lemondott tisztségéről Karsai Éva, a megyei jogú város jegyzője. A politikus hozzátette, a törvényesség őrének lemondásában vélhetően komoly szerepet játszott, hogy a napokban kiderült: Márki-Zay Péter felesége szerződéses viszonyban van a polgármesteri hivatallal, részt vesz a polgármester munkájában, a városvezető kéréseit sokszor ő közvetíti a hivatal munkatársai felé, ami összeférhetetlen és helytelen helyzetet eredményez.

Bár a szerződést évekig titkolta Márki-Zay és még az előző jegyzővel kötötték meg, ami egy felelős hivatalvezető és szakember számára vállalhatatlan

– mutatott rá a kormánypárti politikus.

Cseri Tamás emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt, a korábbi jegyző, Tatár Zoltán azért mondott le az országgyűlési szavazás környékén, mert a választási bizottságban jogilag problémás dolog történt. – Márki-Zay Péter az utolsó pillanatban egy köztiszteletben álló pedagógus helyett a saját ügyvédjének lányát nyomta be a pártfüggetlen testületbe. Ez már Tatár Zoltánnak is sok volt – tette hozzá a fideszes képviselő.

Karsai Éva lemondásáról a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal szerdán számolt be a közösségi oldalán.

A jegyző a polgármesteri hivatal szerdai összapparátusi értekezleten jelentette be a döntését. Karsai Éva február 10-től felmondási idejét tölti, utolsó munkanapja április 9-én lesz. Úgy fogalmazott, a kiélezett politikai helyzetből adódó rengeteg feladat és felelősség miatt volt kénytelen meghozni ezt a döntést

– áll a beszámolóban.

A jegyző távozásáról az MTI is tudósított, eszerint a most távozó jegyző tavaly július 1-jétől töltötte be a jegyzői posztot. A feladatot azonban már év eleje óta aljegyzőként ellátta, mivel a korábbi jegyző, Tatár Zoltán február 22-én lemondott. A hódmezővásárhelyi városvezetésből január 20-i hatállyal távozott Szabó János alpolgármester, aki mintegy másfél éven át közgyűlésen kívüli tagként látta el feladatát. Február 9-én lemondott alpolgármesteri tisztségéről Kis Andrea (MSZP) alpolgármester is.

Az ő leváltását a polgármesteri hivatalban és a hódmezővásárhelyi politikai közösségben régóta fennálló feszültség miatt tavaly áprilisban kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester, de indítványa nem kapta meg a szükséges minősített többséget a közgyűlésben.

Ezt követően a polgármester elvonta Kis Andrea feladatköreit.

Borítókép: A Márki-Zay Péter vezette városnak újra jegyző után kell nézni (Fotó: Mirkó István)