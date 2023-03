Felajánlásokat kér a Katolikus Karitász a rászorulók támogatására

Immár hagyományos módon idén március 12. és 19. között rendezik meg hazánk templomaiban a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést – erről közleményben tájékoztatta lapunkat a Katolikus Karitászt. Ennek kapcsán rámutattak arra, hogy az adományozók a Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a templomokban az erre kijelölt helyen helyezhetik el felajánlásaikat, valamint az egyházmegyei karitászközpontok és adománypontok is fogadják az adományokat. A gyűjtőpontok listája elérhető a Karitász honlapján.

Összefogást sürget a Katolikus Karitász a rászorulókért Fotó: Katolikus Karitász

Az összegyűlt adományokból a Karitász önkéntesei állítanak össze élelmiszer-csomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak rászoruló családoknak. A kisgyermekes családok esetében a csoportok édességgel, apró ajándékokkal is kiegészítik a csomagokat

– mutatott rá a karitatív szervezet.

A gyűjtésbe többféle módon be lehet kapcsolódni. – Bármilyen tartós élelmiszer – liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea – felajánlásával lehet támogatni a kezdeményezést, akár egy kilogramm liszt is segítség – emelték ki. Emellett a 1356-os adományvonal hívásával is lehet támogatást adni, ez hívásonként 500 forint támogatást jelent.

Továbbá arra kérték a jóérzésű embereket, hogy vigyék a kezdeményezés hírét, hogy minél többen csatlakozzanak a gyűjtéshez.

Borítókép: hatalmas segítséget jelentenek a rászorulóknak az adományok (Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír)