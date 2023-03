Gulyás Gergely: Magyarország ma lényegesen szabadabb, mint a nyugat-európai országok

Az a legfőbb eredmény, hogy erről a témáról konferenciát lehet tartani – jelentette ki az Igazságháborúk II. című konferencián mondott köszöntőjében Gulyás Gergely. A miniszter a Magyar Nemzeti Médiaszövetség és az Alapjogokért Központ médiaszabadságról és a médiahelyzetről rendezett konferenciáján arról beszélt, hogy az itt felvetett témák Nyugat-Európa legtöbb országában már kérdésként sem vethetőek fel.

Gulyás Gergely az Igazságháborúk II. című konferencián az Alapjogokért Központban 2023. március 13-án. Fotó: Havran Zoltán

A miniszter azt mondta, a világban folyó társadalmi változások nem a konzervatív világnak kedveznek.

– Más levenni a lécet meg leverni a lécet

– mutatott rá a miniszter. Gulyás Gergely szerint ma már az a kérdés, hogy a társadalmak egyben maradnak-e. A magyar és közép-európai társadalmakkal kapcsolatban azt mondta:

Helyesnek és vitathatatlannak fogadunk el néhány alapvető értéket, de a nyugati jogalkotás általában mára túllépett ezeken. – Levették a lécet, így többször nem tudják majd leverni – foglalta össze a miniszter.

Emlékeztetett: a 19. században számtalan eszmerendszer volt, melyeket később valamennyi politikai szereplő elfogadott, ilyen volt a jó értelemben vett nacionalizmus vagy a klasszikus liberalizmus. Akkor, például az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc résztvevői is azt követelték, hogy legyen sajtószabadság, véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadság. Ezek mára megvalósultak.

A miniszter szerint a 21. század balliberális témáinak gazdái viszont olyan kizárólagosságra törekednek, mely alapján akik nem fogadják el az ő alapvetéseiket, azok nem is lehetnek a politikai élet részei. – Közép-Európa ennek ellenáll, a V4-ek korábban egységesebben, de ma is őrzik azokat az értékeket, melyeket a kommunizmussal szemben is meg kellett védenünk – tette hozzá Gulyás Gergely. A miniszter elmondta, hogy

a kormány demokráciában is megőrzi a konzervatív fundamentumokat. A kérdés szerinte az, hogy ezek fennmaradhatnak-e hosszú távon. Mint mondta: az unióban el akarják érni, hogy a brüsszeli gondolatvilággal szemben álló értékrendszert is legitimnek ismerjék el, azonban nem biztos abban, hogy ez lehetséges.

– Az unió Magyarországon is fel akarja erősíteni azokat a politikai erőket, akik a választásokon alulmaradtak. Zsarolás, pénzvisszatartás, 7-es cikkely szerinti eljárás: ezekkel próbálja elérni az unió, hogy szemben a népakarattal működjenek a közép-európai országok – magyarázta Gulyás Gergely. Megjegyezte, volt már olyan, hogy kompromisszumokra kényszerült a kormány, de nem adta fel a célkitűzést, hogy a normalitás a jövőben is érvényre juthasson Magyarországon.

Gulyás: Közép-Európa ma szabadabb

Gulyás Gergely szerint Közép-Európa országai ma lényegesen szabadabbak mint a nyugat-európaiak, Magyarországon is van balliberális és konzervatív sajtó is. – A sajtótermékeket nem lehet pártirányítás alá vonni, de azt sem lehet korlátozni, hogy mindenki a saját értékvilága szerint írhasson. Magyarországon mindennek megvan a fóruma, minden megtalálható, a közéleti viták pedig teljes körűek és szabadak – jelentette ki a miniszter.

– Az igazság szabaddá tesz, és a szabadság adja meg az igazság megírásának lehetőségét

– összegzett köszöntőjében a konferencia címére visszautalva Gulyás Gergely. Hozzátette: Nem azt állítják, hogy minden relatív, így a kommunisták gondolkoztak, van jó és rossz, de vannak különböző nézőpontok, melyek érvényre juthatnak a nyilvánosságban.

A miniszter szerint a jelenlegi helyzetben támadni kell ahhoz, hogy megvédjük azt, amit eddig elértünk.

A kormánynak, az Országgyűlésnek és a gondolatgyáraknak vagy éppen az Alapjogokért Központnak részt kell vennie az ezt célzó beszélgetésekben, és így hosszú távon is eredményes lehet a nemzeti politika, amely azon kíván változtatni, ami rossz, és nem azon, ami régi.

Borítókép: Gulyás Gergely az Igazságháborúk II. című konferencián az Alapjogokért Központban 2023. március 13-án (Fotó: Havran Zoltán)