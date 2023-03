Csaknem három és fél milliárd a tét az ötös lottón

Legutóbb 2022. október 22-én volt telitalálat az ötös lottón, amikor is a szerencsés játékos közel 750 millió forintot vihetett haza.

Az elmúlt nagyjából 5 hónapban senki nem találta el az öt számot, ezért a jackpot összege mostanra csaknem 3,5 milliárd forintra duzzadt, ami minden idők hatodik legnagyobb nyereményét jelenti az ötös lottó történetében. Az elmúlt húsz hétben 534-en voltak azok, akiket egy hajszál, pontosabban egy szám választott el a telitalálattól, és ötös helyett négyessel kellet beérniük. A játékosok közül sokan maradnak az évtizedes hagyománynál, miszerint szeretik megjátszani a családtagok születési évét vagy korát. Vannak azonban olyanok is, akik észérvek alapján választanak számokat, így ők azt is tudják, hogy az eltelt húsz hétben a legtöbbet kihúzott szám a 2-es és a 32-es volt, valamint négy alkalommal is előfordult, hogy a legnagyobb szám nem ment 61 fölé.

Az elmúlt tíz évet tekintve elmondható, hogy átlagosan húsz hétig halmozódott a főnyeremény, mielőtt megnyerte volna egy szerencsés játékos. Azaz a statisztika alapján most már bármikor időszerű lehet a telitalálat, és megérkezhet a 66 éves ötös lottó 46. milliárdosa.

Az ötös lottó főnyereményének halmozódása legfeljebb egy évig tarthat.

Ha a kezdő időponttól számított egy éven belül tartott utolsó sorsoláson sincs nyertes az adott nyerőosztályban, akkor a halmozódás véget ér. A Szerencsejáték Zrt. ekkor az eddig felhalmozódott összeget még ugyanezen a sorsoláson a nyertest tartalmazó nyerőosztályok nyereményalap-hányadának megemelésére fordítja. Ilyen azonban még soha fordult elő az ötös lottó történetében.

Amennyiben a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek kilencven nap áll a rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertes-vonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.

