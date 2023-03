Nagy-Vargha Zsófia: A nők pótolhatatlanok a családban

Habár a nők ma már bármilyen rangot, pozíciót elérhetnek, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy csak egyetlen helyen pótolhatatlanok, mégpedig a családban

– mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), a Magyar Női Unió és a Szent István Intézet közös nőnapi konferenciáján szerdán Budapesten.

Nagy-Vargha Zsófia a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott, Honleányok dicsérete – magyar lányok és asszonyok a béke és a haza szolgálatában című rendezvényen arról beszélt, sem az ő, sem a szülei generációja nem gondolta, hogy az életükben egy háború megfogható közelségbe kerülhet, és ezért sosem gondolkodtak azon, mit tennének, ha a családokat, a közösségeket meg kellene védeni. Ugyanakkor mindig őszintén tisztelték nagyszüleiket, dédszüleiket, akiknek a legembertelenebb időkben is helyt kellett állniuk, és akik még a háborúk alatt is gyereket vállaltak, neveltek – emelte ki a helyettes államtitkár. Hozzátette, a mai nehéz időkben is erőt meríthetünk az elődeinket jellemző erőből és hitből, hiszen az igazán fontos értékek az idő múlásával sem változnak, és habár a nők ma már bármilyen rangot, pozíciót elérhetnek, csupán egyetlen helyen pótolhatatlanok, mégpedig a családban.

Király Nóra, a Ficsak alapítója azt hangoztatta, hisz abban, hogy apró dolgokkal is lehet nagy változásokat elérni, és a civil szervezetek munkája segíti a nőket, a gyerekeket, a családokat és Magyarország boldogulását. A nőknek ma is nagy felelőssége van, például felhívni a figyelmet arra: végre legyen vége az orosz–ukrán háborúnak! – jelentette ki Király Nóra.

Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a nők továbbra is életet adjanak, békére és biztonságra van szükség, a békéhez pedig összpontosításra, figyelemre, fegyelemre és rendre.

A magyarok többsége (87 százalék) egyetért azzal, hogy támogatni kell az édesanyákat a munkaerőpiacon, és segíteni kell a szülés után a munkába visszatérő nőket – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) nemzetközi nőnap alkalmából publikált kutatásából. Mint közleményükben írták, a megkérdezettek többsége szívesebben dolgozik olyan főnökkel, akinek van gyermeke, legyen akár férfi vagy nő. A KINCS 2022-ben végzett felmérése alapján tízből hatan (61 százalék) vélekednek úgy, hogy a nőknek nehezebb sikeres karriert építeniük, mint a férfiaknak, ami összefügg azzal, hogy a gyermekvállalás befolyásolja az újbóli munkába állást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Anikó)