Vitézy az államalapítás ünnepének ellehetetlenítésével zsarolná a kormányt

Lázár János

Lázár János: Háborúk folynak a fejünk felett

Baján is bebizonyította az építési és közlekedési miniszter, hogy a Fidesz továbbra is egy demokrata párt, amelynek bizonyítéka az is, hogy a fórumon bárki kérdezhet tőle, attól függetlenül, hogy melyik pártot preferálja.