Lázár János figyelmeztetett: Ukrajna csatlakozása súlyos következményekkel járna

A keddi Lázárinfón az építési és közlekedési minisztert többen is kérdezték Ukrajnával kapcsolatban. Lázár János a szokásához híven pártállástól függetlenül minden kérdezőt meghallgatott és mindenkinek válaszolt.

Fotó: MTI/Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az egyik kérdezőnek válaszolva Lázár János elmondta, hogy a most zajló NATO csúcson is Brüsszelben is téma Ukrajna sorra, Ukrajna és az Európai Unio (EU) viszonya. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke több dologról beszélt a témával kapcsolatban.

Az egyik az, hogy ha az amerikaiak kivonulnak, akkor az Európának mindenképpen fel kell lépne az Ukránok védelme érdekében mert az a koncepcionális feltételezés, hogy az Oroszok nem állnak meg Ukrajnában, veszélyeztetik az EU-t. Ettől sokan félnek – bár a miniszter szerint ennek a félelemnek még nem látszik, hogy lenne alapja –, ezért hamarosan döntés fog születni arról, hogy küldjenek-e fegyvereket, pénzt és adott esetben katonákat Ukrajnának.

Ukrajna minden hónapban 5 milliárd euróba kerül a katonai kiadások nélkül

– hangsúlyozta Lázár János. Majd rámutatott: ha ezt az összeget – köztük a Magyarok pénzével – az EU nem utalja át minden hónapban akkor nem fog Ukrajna talpon maradni.

Egy másik az, hogy Ukrajnát soron kívül fel kell venni az EU-ba. A miniszter arra figyelmeztetett, hogy ha ez megtörténne az minden ember számára, de különösképpen a mezőgazdaság számára pénzügyi hátrányt jelentene. Valamint később egy másik kérdezőnek válaszolva ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a pénzügyi kckázat mellett biztonsági kockázatokkal is járna a szomszédos ország csatlakozása.