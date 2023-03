A DK, az MSZP, valamint a Momentum után a

Jobbik-Konzervatívok is bejelentette, ők is állítanak polgármesterjelöltet a főváros XXII. kerületében.

Staudt Máté, Budafok-Tétény önkormányzati képviselője a helyi tévében beszélt arról, hogy sok kerületben fog jelöltet állítani a párt, így a XXII. kerületben is lesz önálló polgármesterjelöltjük.

Minderről fővárosi szinten születik majd döntés, egy-két hónapon belül

– tette hozzá Staudt Máté.

A Jobbikkal együtt már négy polgármesterjelölt is lehet Budafok-Tétényben. Ismert, a kerületben új ellenzéki frontvonal nyílt azzal, hogy a Momentum és az MSZP után a DK is bejelentette saját jelöltjét. Gyurcsány Ferenc pártja Perlai Zoltánt indítja polgármesterjelöltnek jövőre, míg a szocialisták Pajin Bálint mögé álltak be, a Momentum Havasi Gábort támogatja.

A Jobbik jelöltjével pedig tovább borulhat a baloldali összefogás a 2024-es önkormányzati választásokra készülve.

Staudt Máté ugyanis arról is beszélt, hogy az ellenzéki pártoknak majd

egyeztetniük kell, hogy előválasztáson döntenek az egyetlen induló jelöltszemélyéről, vagy egy alkudozási folyamat eredményétől teszik függővé, ki lesz a kerületben a kormánypárti jelölt kihívója.

– Mind a kettő mellett vannak érvek. Az előválasztás mellett szól, hogy közvetlen felhatalmazást kap a jelölt. Majd át kell gondolni, az ellenzéki pártok ezt nyilván el fogják dönteni – mondta a jobbikos képviselő.

Borítókép: Staudt Máté (Forrás: Staudt Máté Facebook-oldala)