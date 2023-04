Drasztikusan emelkednek a bérleti díjak a XV. kerületben, kiakadtak a lakók

Hosszú évek után jelentősen megemelné a XV. kerületi önkormányzat a lakások bérleti díjait. A tervezetről minap tartottak lakossági fórumot, ahol az elképzelés óriási felháborodást váltott ki, mivel a javaslat több ezer bérlőt lehetetlenítene el.

A tervek szerint

a szociális alapon bérbe adott lakóingatlanok bérleti díja az összkomfortos lakásoknál 50 százalékkal, a komfortosok esetében 53,8 százalékkal, a félkomfortosok esetében 133,7 százalékkal, a komfort nélküliek esetében pedig 130,7 százalékkal emelkednének.

A tervezett rendelet értelmében szociális helyzet alapján a bérleti jog megszerzésére az jogosult, akinél az egy főre jutó nettó jövedelem a bérbeadáskor nem haladja meg a 110 ezer forintot, egyedül élő esetében pedig a 130 ezer forintot.

A kerületben nem csak a szociális elvű bérbeadáson változtatna az önkormányzat, hanem a költségelven és a piaci elven történő bérbeadás feltételein is. Míg előbbi esetében egy összkomfortos lakásnál 137,5 százalékkal, utóbbinál 72 százalékkal nőnek majd a költségek.

Több helyi lakos felháborodottan nyilatkozott a Metropolnak, Lehoczki Ádám fideszes önkormányzati képviselő pedig azt mondta: a mostani intézkedés további terheket ró az egyébként is súlyos helyzetben lévő emberekre az inflációs válság időszakában, amikor kétszer is meg kell gondolni, mire költenek. A lakosokat hidegzuhanyként érte a tervezet, mivel a folyamatos lassú emelés helyett egy óriásit kaptak a nyakukba – mutatott rá. A mostani intézkedést azért is meglepőnek tartja, mivel az önkormányzatnak soha ennyi pénz nem állt még a rendelkezésére, csak ebben az évben 31 milliárd forintból gazdálkodhat a kerület.