Pont olyan idő lesz ma, mint tegnap volt, egyetlen apró különbséggel

A különbség, hogy tegnap péntek volt, ma pedig szombat van. Az evidenciáktól eltekintve az Időkép egyébként arról számol be, hogy szombaton egymást váltják a felhős-napos szakaszok napközben, illetve több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar és a szél is megélénkülhet többfelé is. Néhol erős lökésekre kell számítani.

Hajnalban nagyjából 4-10 fokot mérhettünk, délután pedig a csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakulhat.

Hasonlóan alakul a táncrend vasárnap is. Az előrejelzés szerint a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. Az északi-északnyugati szél feltámad, helyenként erős lökések kísérhetik.

Napközben 11-18 fokot mutathatnak a hőmérők, attól függ, hogy az ország melyik részén tartózkodik éppen.

Hétfőn sem lesz olyan rossz a létezés, legalábbis, ha a nap kezdetét vesszük. Napos időt jósolnak ugyanis, a déli, középső tájakon lehet több felhő, itt néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szél felerősödhet, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon akár viharossá válhat. A nap folyamán azonban jelentősen visszaesik a hőmérséklet, reggel helyenként fagyhat, délután pedig csak 5-11 fokot mérhetünk.

Borítókép: Virágzó díszfa a tavaszi időben Debrecenben, a Nagyerdőben 2023. március 23-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)