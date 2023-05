Gyurcsány is elbúcsúzott Vágó Istvántól

– Kitűnő, okos, kellemes embertől búcsúzunk – mondta csütörtök délután Gyurcsány Ferenc a Szent István parkban, ahol a közelmúltban elhunyt Vágó Istvánra emlékezett a DK.

Mint a párt elnöke fogalmazott: nem tudna egyszerű választ adni arra, ki volt Vágó István, mert sokarcú ember volt: zenész, nyelvzseni, szkeptikus, szabadelvű világutazó, illetve politikus „valahol az amatőr és a hivatásos határán”. – Végzettsége gyógyszerész-vegyészmérnök, egy tehetség, sokszínű ember volt – tette hozzá Gyurcsány. Kitért arra is, hogy Vágó Istvánt egy olyan zsidó származású magyar ember volt, aki eredetileg vallását nem gyakorló zsidó családból származott, akik akkor vették fel újra a vallást, amikor a vészkorszakban üldözni kezdték őket. Vágó csak felnőttként hallhatott először a család származásáról. Gyurcsány szólt arról is, hogy a DK-hoz való csatlakozása után szoros emberi kötelék jött létre közte Vágóval, aki a párt tagjaként megküzdött hegyvidéki önkormányzati mandátumáért és azért is, hogy a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja legyen.

Nélküle más lesz. Elveszik egy szín, egy mosoly, egy gesztus, egy tekintet

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

