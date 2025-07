Orbán Viktor kísérleti egérhez hasonlította Kapu Tibort, űrhajósunk helyeselt + videó

Orbán Viktor miniszterelnök újra beszélgetett Kapu Tibor űrhajósunkkal a Földre való visszaérkezése után, aki az űrutazás utáni vizsgálatok miatt még mindig az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik.

– Leesett a tantusz nekem, hogy maguk egyszerre kutattak, meg maguk a kutatás tárgyai is. Várjon, most jövök rá, hogy maguk az egerek is – mondta Orbán Viktor a videójában, amire Kapu Tibor ezt válaszolta:

– Ez pontosan így van. Azzal, hogy felmentem a világűrbe, hivatásos űrhajósként, aki ugye többször megkerülte a Földet és tudományos céllal ment fel, én vagyok csak a 636. a világon, ami azt jelenti, hogy nagyon kevesen voltak, akik ezt átélhették, és minden egyes lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy ezeken az embereken tudjunk mindenféle dolgokat tesztelni, amik érdekesek.

– Ha az ember a fejéből néz ki, akkor ugye azt gondolja, hogy ő a központ, hiszen innen nézi a világot. És a világnak a középpontjában van. De hogyha egyszer rá tudna nézni a bolygónkra, akkor a saját jelentéktelensége, vagy viszonylagossága, vagy kicsinysége, az lehet, hogy így megérinti. Én azt gondolnám, hogy egy ilyen élményt kapnék, ha fölmennék az űrbe. Ezt jól gondolom, vagy nem? – kérdezte a kormányfő, amire az űrhajósunk ezt mondta:

– Ezt szerintem jól gondolja a miniszterelnök úr. Lehet az embernek bármilyen rossz napja, vagy esetleg jó napja, attól a Földnek egy másik pontján ott vannak rossz napok. Mindig ugyanazt tapasztaljuk, így egészében mint emberiség, csak lehet, hogy éppen pont más időben és más helyeken.

– De mindig valahol vannak jó dolgok. Hiába, ha jól értem, akkor én hiába vagyok valami rosszban, valahol vannak jó dolgok – mondta Orbán Viktor, amire Kapu Tibor ezt válaszolta:

– Ez így van. Amikor fölmegy az űrbe az ember, azt gondolja így előre, hogy persze, hogy szép lesz, persze, hogy gyönyörű lesz, de rengeteg új élményt adott, amiről most nagyon-nagyon szívesen beszélek, mert tényleg egy olyan perspektíva, amit nem sokan élhettek át.

– A szüleit is tiszta szívből üdvözlöm. Nekik is, meg a fiukhoz is gratulálok. Köszönjük szépen, amit tett, Tibor, és várom magát majd itthon egy kávéra – zárta a kormányfő a beszélgetést.