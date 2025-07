A gazdák csődjét kívánó agrárszakértő hozzá hű embereivel is segíti Magyar Péter pártját

Lapunk most azt is kiderítette, hogy Raskó György nemcsak tanácsaival és pénzzel látja el a Tiszát, hanem saját embereivel is elkezdte feltölteni Magyar Péter pártját. Az egyik ilyen személy, Csefó Zsolt, egy Győr-közeli Tisza-sziget vezetője. Csefó nem csak jóbarátja Raskónak, de évtizedek óta közeli politikai szövetségese is.