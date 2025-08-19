Rendkívüli

Itt az újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Momentum MozgalomcégcsoportóriásplakátkampányTisza

Áron alul, Bajnai Gordonék segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum

Áron alul, a balliberális hátország segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum Mozgalom. A párt ezúttal feltehetően állami pénzből egy olyan kampányba kezdett, amely már látványosan a Tisza Pártot segíti.

Gábor Márton
2025. 08. 19. 13:33
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Áron alul, két szerződésben alig több mint ötmillió forintért kapott összesen 75 plakáthelyet a Momentum Mozgalom egy Bajnai Gordon köreihez köthető cégtől. Vagyis egyetlen plakát legyártásáért és a hely bérléséért a párt kicsit több mint 60 ezer forintot fizet, miközben a többi reklámfelületet bérbe adó cég ennek sokszorosát kéri el egy óriásplakát-felület havi díjaként.

Mint arról lapunk már beszámolt, a Momentum Mozgalom óriásplakátokat helyezett ki országszerte egy, a kormányváltás rajtad múlik elnevezésű kampány részeként. A részletekről a liberális párt nem volt túl bőbeszédű, korábbi érdeklődésünkre, hogy mindez mennyibe került a pártnak, annyit válaszoltak, „a törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges dokumentumokat megküldtük a Kormányhivatalnak, amelyeket weboldalukon közzé fogunk tenni”. 

A szerződés ugyanakkor megerősíti azt a feltételezést, hogy a párt korábban a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytathatott tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt. 

Az Action for Democracy nevű fedőszervtől a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez érkezett több mint négymilliárd forintból ugyanis a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül a többi között a FelitunoMedia Kft. is kapott pénzt. Ennek a cégnek az ügyvezetője pedig nem más, mint Sárándy Rajmund, a 2021 őszén alapított Street Fluence Kft. ügyvezetője. 

Azé a cégé, amelyik most a Momentum óriásplakát-kampányát is szervezi, méghozzá a piaci ár töredékéért. 

A Momentum 2022-es választási kampánykiadásairól közzétett beszámolója szerint egyébként a párt mintegy 99 millió forintot költött reklámtevékenységre, ám a Street Fluence Kft.-vel kötött év eleji szerződés csak részben esett a hivatalos kampányidőszakra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsúcs

Ugye ti is ismeritek ezt a típust?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu