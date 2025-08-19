Áron alul, Bajnai Gordonék segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum

Áron alul, két szerződésben alig több mint ötmillió forintért kapott összesen 75 plakáthelyet a Momentum Mozgalom egy Bajnai Gordon köreihez köthető cégtől. Vagyis egyetlen plakát legyártásáért és a hely bérléséért a párt kicsit több mint 60 ezer forintot fizet, miközben a többi reklámfelületet bérbe adó cég ennek sokszorosát kéri el egy óriásplakát-felület havi díjaként.

Mint arról lapunk már beszámolt, a Momentum Mozgalom óriásplakátokat helyezett ki országszerte egy, a kormányváltás rajtad múlik elnevezésű kampány részeként. A részletekről a liberális párt nem volt túl bőbeszédű, korábbi érdeklődésünkre, hogy mindez mennyibe került a pártnak, annyit válaszoltak, „a törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges dokumentumokat megküldtük a Kormányhivatalnak, amelyeket weboldalukon közzé fogunk tenni”.

A szerződés ugyanakkor megerősíti azt a feltételezést, hogy a párt korábban a magyar titkosszolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytathatott tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriásplakát-kampányt.

Az Action for Democracy nevű fedőszervtől a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez érkezett több mint négymilliárd forintból ugyanis a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül a többi között a FelitunoMedia Kft. is kapott pénzt. Ennek a cégnek az ügyvezetője pedig nem más, mint Sárándy Rajmund, a 2021 őszén alapított Street Fluence Kft. ügyvezetője.

Azé a cégé, amelyik most a Momentum óriásplakát-kampányát is szervezi, méghozzá a piaci ár töredékéért.

A Momentum 2022-es választási kampánykiadásairól közzétett beszámolója szerint egyébként a párt mintegy 99 millió forintot költött reklámtevékenységre, ám a Street Fluence Kft.-vel kötött év eleji szerződés csak részben esett a hivatalos kampányidőszakra.