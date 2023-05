Településeket öntött el a víz Nógrádban, óriási károkat okozott a vihar országszerte + fotók

Kisteherautó és kisbusz ütközött szerdán Nyírteleknél, egy embert a tűzoltók emeltek ki a járműből. Négy jármű karambolozott délben Csepelen, ketten megsérültek. A viharos erejű szél több vármegyében okozott gondot, Nógrádban több száz ingatlant veszélyeztetett a csapadékot követő áradás. Az időjárás okozta károkat az ország több pontján is tűzoltók számolták fel. Kigyulladt egy ház Szentpéterszegen, a tulajdonosok a macskáik mentése közben szenvedtek füstmérgezést. Szilágyon benzinnel akart begyújtani egy ember, emiatt keletkezett tűz az ingatlanban, és ő maga is megsérült – számolt be a szerdán történtekről a katasztrófavédelem.

Szerdán összesen 294 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba.

A harminchat tűzesetet és a 176 műszaki mentést összesen 376 hivatásos, harmincöt önkormányzati, hét létesítményi tűzoltóegység, valamint negyvennyolc önkéntes tűzoltó egyesület kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett hetvennyolc téves jelzés is érkezett az ügyeletekre.

Ítéletidő Nógrádban

Hatalmas károkat okozott a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék Nógrád vármegyében. Karancsberényben egy hegyoldalról nagy mennyiségű csapadék és sár zúdult le, két ingatlan udvarát veszélyeztetve. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók, a HELP Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Palóc Nógrád Vármegyei Mentőcsoport önkéntesei avatkoztak be, két lakóház védelmében mintegy ötszáz homokzsákot helyeztek el.

Kiöntött a Buják településen átfolyó Virág patak és a Bujáki patak. A pásztói hivatásos tűzoltók, a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a bujáki Váralja Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei távolították el a vizet, és ezer darab homokzsákot helyeztek el. A védekezésben a polgármester irányítása mellett a helyi lakosok is részt vettek. A medréből kilépő víz hatvan ingatlant és százötven embert veszélyeztetett. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Fotó: Észak-Mátra ÖTE

Kiöntött a Nógrádsipeken átfolyó Rimóc-Sipek patak, egy gépjármű pedig a kiöntött patakba hajtott. A balassagyarmati és a szécsényi hivatásos tűzoltók mellett a Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Magyargéc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nógrádmarcali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, a HELP Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Szécsény Járási Mentőcsoport és a Bátonyterenyei Járási Mentőcsoport volt a helyszínen. Az egységek eltávolították a vizet, valamint két és fél ezer homokzsákot helyeztek el összesen tizenöt ingatlannál. A védekezésben kétszáz helyi lakos vett részt a polgármester irányítása mellett. A medréből kilépő víz háromszáz ingatlant és hatszáz embert veszélyeztetett. Hat lakóház lakhatatlanná vált, ezért lakosságvédelmi intézkedés keretében tizenkét embert a helyi kúria épületében szállásoltak el. A helyszínen részleges operatív törzs működött.

A medréből kilépő Rimóc-Sipek patak Rimócon is jelentős károkat okozott. A bátonyterenyei hivatásos tűzoltók mellett a Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Magyargéc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nógrádmarcali Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, a HELP Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a karancssági Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Bátonyterenyei Járási Mentőcsoport volt a helyszínen. Az egységek vizet távolítottak el, valamint ezerötszáz homokzsákot helyeztek el összesen tizenkilenc ingatlannál. A védekezésben a polgármester irányítása mellett hetven helyi lakos is részt vett. A medréből kilépő víz harminc ingatlant és ötven embert veszélyeztetett. Egy lakóház lakhatatlanná vált, egy embert a településen, rokonoknál helyeztek el. A védekezésben két homlokrakodóval és két tehergépjárművel is segítették a tűzoltók és az önkéntesek munkáját.

Fotó: Észak-Mátra ÖTE

Egy lakóház pincéje került víz alá szerda este Endrefalván. A salgótarjáni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és szivattyúval távolították el a vizet, és a közeli árokba vezették. Az Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hat önkéntese is a helyszínen volt. Sérülés nem történt.

A katasztrófavédelem bejegyzésben összesítette a hirtelen lezúdult csapadék okozta károkat Nógrád vármegyében:

hat település

négy város hivatásos tűzoltói

tizenkét önkéntes egyesület

csaknem 300 helyi lakos

5500 homokzsák

mintegy 400 ingatlan

300 bajba jutott ember.

A károkat a Virág patak, a Bujáki patak és a Rimóc-Sipek patak áradása okozta. Szerencsére senki nem sérült meg, de több lakóház lakhatatlanná vált. Az ott élők rokonokhoz költöztek, többeket lakosságvédelmi intézkedés keretében helyeztek el.

Fotó: Észak-Mátra ÖTE

Viharok nyugaton

A viharos erejű szél miatt tegnap összesen tizenegy alkalommal kérték a Vas vármegyei tűzoltók segítségét. Főként kidőlt fák és a viharos erejű szél következtében megrongált tetőszerkezetek miatt riasztották az egységeket. Szombathelyen, a Mikes Kelemen utcában parkoló személyautóra, míg a Széll Kálmán utcába társasházra borult egy fa. Gyöngyösfaluban a Petőfi Sándor utcában, Kőszegen a Panoráma körúton is a közút forgalmát akadályozta egy kidőlt fa.

Szombathelyen a Kőrösi Csoma Sándor utcában egy társasház tetőszerkezetének külső héjazatát bontotta meg a szél. A Dózsa György utcában cserepek hullottak a járdára, veszélyt jelentve a járókelőkre. A kárhelyszíneken a szombathelyi hivatásos, a kőszegi önkormányzati és a hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók avatkoztak be. A kidőlt fáknál a tűzoltók motoros láncfűrészeket használtak, majd eltávolították az úttestekről és az épületekről. A meglazult cserepeket az épületekről leszedték, a lemezeket rögzítették. Volt olyan kárhelyszín, ahol magasból mentő tűzoltó gépjárműre is szükség volt a károk felszámolásához. Egyik esetnél sem sérült meg senki.

Az esős, szeles időjárás öt helyszínen adott munkát a zalai tűzoltóknak szerdán. A viharos időjárás miatt éjszaka Zalacsányban jelentős mennyiségű víz árasztotta el a Csányi László utcát és az ott lévő ingatlanok környezetét. Az egyes helyszínekre riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók szivattyú segítségével eltávolították a felgyülemlett mennyiséget az útról és az ingatlanok területéről. Szerdán reggel a felázott talaj miatt megdőlt fák veszélyeztették a közlekedést a 74-es főút zalaegerszegi szakaszán, az 54-es kilométernél. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fákat.

Délután Keszthelyen parkoló autóra dőlt egy három méter magas korhadt fa a Lovassy Sándor utcában. A riasztott városi hivatásos tűzoltók eltávolították a fát a járműről, amelyben senki sem tartózkodott. Nagykanizsán egy vadgesztenyefa letört ága akadályozta a közlekedést a Szent Flórián téren. A város hivatásos tűzoltói eltávolították a darabot. Az esti órákban kerítésre dőlt egy tizenöt méter magas fűzfa Balatonberényben, az Árpád utcában. A riasztott keszthelyi hivatásos tűzoltók dugólétra és motoros láncfűrész segítségével eltávolították a fát. Az esetek során személyi sérülés nem történt.

Vasúti sínekre dőlt fát távolítottak el a kaposvári hivatásos tűzoltók a motorvonat útjából szerda hajnalban Kaposfüred és Várda között. Marcaliban egy társasház pincéje telt meg vízzel a heves esőzés következtében, amit a város hivatásos tűzoltói szivattyúztak ki. Balatonfenyvesen villanyvezetékre, Barcs és Babócsa külterületén útra, Tapsonyban lakóház tetejére, Siófokon pedig parkoló autóra dőlt fa miatt kérték a tűzoltók segítségét.

A heves esőzéseket követően húsz centiméter magasan állt a víz délután Dombóváron, egy III. utcai lakóház alagsorában. A műszaki mentéshez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik egy elektromos szivattyú segítségével távolították el a csapadékvizet.

Tombolt a vihar

Egy tízméteres fűzfa ága leszakadt, ezzel az arra közlekedőket veszélyeztette Budaörsön, a Naphegy utcában. A település önkéntes tűzoltói teljes útzár mellett a fa ágát eltávolították, az utat letakarították. Érden, az Alsóvölgyi úton és Kerepesen, a Szilas utcában is fűzfa okozott gondot, a tűzoltók mindkét fát eltávolították, és visszavágták őket.

Egy nagyméretű fa villanyvezetékre dőlt délután Békéscsabán, a Veszei utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a vezeték kiszakaszolását követően az áramszolgáltató munkatársaival közösen, motoros láncfűrész segítségével eltávolították, majd a területet megtisztították. Az érintett utcában a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben. Az eset során senki sem sérült meg.

Villám csapott egy tízemeletes társasház tetejébe este Gyulán, a Budapest körúton. A villámcsapás tüzet okozott a társasház tetején kiépített kazánház gázrendszerében. A helyi hivatásos tűzoltók az épület gázellátását megszüntették, amelynek következtében a tetőn keletkezett tűz magától kialudt. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.