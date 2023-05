Így lehet használni a vármegye- és országbérleteket a balatoni vonatozáshoz

– Május 15-től, a vakációt egy hónappal megelőzően már sűrűbben közlekednek vonatok a Balatonhoz, ezáltal széles kínálat biztosított a tóhoz utazók számára. A már több mint 330 ezer vármegye- és országbérlet-tulajdonos érdeklődése az előszezoni menetrend bevezetésével tovább fokozódott a balatoni járatok igénybe vételével kapcsolatban – írta ma délelőtt kiadott közleményében a MÁV.

E szerint a főváros és a Balaton között a több, sűrű megállási rendű, jellemzően egy-két óránként közlekedő InterRégió vonatokon kivétel nélkül érvényesek az országbérletek.

Az Országbérlet.hu weboldalon egyébként külön Balaton menüpontban tájékozódhatnak az utasok az új bérletek igénybevételi lehetőségeiről, továbbá segítséget, javaslatokat kapnak, hogy azok előnyeit miként tudják kihasználni a tóhoz vagy annak partmenti települései között utazva.

A személyvonatok és sebesvonatok mindegyike felármentesen használható, így a Déli->Parti, a Katica és a Vízipók InterRégiókon, valamint a Tanúhegy, Lesence és Fenyves sebesvonatokon és a balatonfenyvesi kisvasúton az új bérletfajtával is lehet utazni.

Az InterCity vonatokra továbbra sem érvényesek az új bérletek

– InterCity (IC) és expresszvonatokon utazva csak a felármentes szakaszokon belül érvényesek a bérletek. A felármentes szakasz jellemzően az első (Budapest felőli) tóparti állomás vagy megállóhely és az adott vonat végállomása közötti szakasz. A Balaton és a Tópart InterCityk esetében Siófok és Keszthely, illetve Siófok és Nagykanizsa között a kijelölt, nem InterCity-minőségű kocsik a felármentesek. A Kék Hullám expresszvonatok Balatonalmádi és Tapolca, a Jégmadár expressz pedig Balatonaliga és Fonyód között vehető igénybe ország- és vármegyebérlettel. Ezeket, továbbá a vonattípusok útvonalát, főbb közlekedési ismérvet térképekkel illusztrálva is bemutatják az Országbérlet.hu oldalon – tisztázta a vasúttársaság.

Emlékeztettek, hogy a vármegye- és országbérletek országszerte csak a felármentes vonatokon vehetők igénybe, így IC-ken nem, ez alól csak bizonyos kocsik vagy szakaszok jelenthetnek kivételt.

– Ahogy a korábbi években mindig, a Balatonnál ezek a kivételek az idei elő- és a főszezonban is megszűnnek, hogy IC-szolgáltatást választó utasainkat ki tudjuk szolgálni – figyelmeztettek a közleményben.

A közleményben emlékeztettek még arra, hogy a Volánbusz Budapest és a Balaton között mindkét irányban naponta néhány alkalommal közvetlen autóbuszokat is indít, amelyekre az országbérlet is érvényes. Az autóbuszokkal többek között a tó északi partján fekvő Balatonkenese, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tihany, Révfülöp, Keszthely, Hévíz, illetve a déli partján elhelyezkedő Siófok, Balatonlelle, Balatonboglár települések is elérhetők a fővárosból.

Borítókép: Az emeletes KISS-vonatok is igénybe vehetők a balatoni utazáshoz. Fotó: MÁV