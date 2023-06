Ilyen a magyar Halálos iramban, illegális gyorsulási versenyeket rendeznek Fóton + videó

A versenyzők és a nézők a fóti Auchan parkolójában gyülekeznek, ahol sok az autó a pálya szélén is. Az egyik fiatal érdeklődő fesztiválhoz hasonlította a rendezvényt, amelyet tudomása szerint évek óta megtartanak, és „lassan duzzadt ekkorára a nézőtábor is”.

Van, aki kempingszékkel érkezik, és kényelmesen elsörözget. Szép számmal vannak viszont olyanok, akik

egész közel, a pálya szélén állnak,

ahol a rajtjelzést is leadják. A legtöbben kíváncsiskodnak, de sokan a versenyző ismerőseiknek drukkolnak.

Fotó: Ripost

Nincs meghívó, de élőzik a TikTokon

A rendezvényt nem hirdetik meg, eleinte szájról szájra terjedtek a helyszínek és időpontok. Ma már viszont több versenyző is élőzik a TikTok-csatornáján, miközben a pályán hajt. A nézőknél ugyancsak ott a mobil, és közvetítik a futamot.

A helyszíni tudósító beszámolója szerint a rendezvény egészen szervezettnek, „versenyszerűnek” tűnik. Egyenes, aszfaltozott szakaszon indul a mezőny, általában egy fiatal srác adja meg a jelet a startra. Egymás mellé szólítja az autókat, ellenőrzi, hogy egy vonalban állnak-e, majd háromra felbőgnek a motorok, és kilőnek a járművek.

A versenyen mindenféle autó indul, luxusautók, veteránok és tuningolt kocsik is. A motorosok csapatostul érkeznek, hogy összemérjék az erejüket a pályán. Olyan is volt, aki

bukósisak és védőfelszerelés nélkül elektromos rollerrel szállt versenybe.

Fotó: Ripost

Halálos veszélyben a nézők, gyerekek is vannak

Gyerekeket a gyorsuló autókban is látni. A nézőtér tele van kisgyerekkel, és olyanok is magukkal hozzák a kicsiket, akik versenyezni jöttek. Volt olyan kislány, aki menet közben az ablakon lógott ki – számolt be a tudósító.

Több néző úgy nyilatkozott, hogy

már nem diszkóba járnak, hanem a versenyre, hogy „kiengedjék a gőzt” és ismerkedjenek.

A veszély sem tartja vissza őket, hiszen sötét ez a terület, és a közönséget mindössze egy padka választja el a pályától.

Szerintem is nagyon élvezhető ez az egész, csak lehet, hogy valamilyen szervezett, biztonságos keretet kellene adni ennek a versenynek, hiszen annak nincs értelme, hogy elzavarják ezeket az embereket, mert akkor átmennek egy másik helyszínre és folytatják ugyanott, ahol abbahagyták

– mondta egy fiatal néző a Ripostnak.