Karácsony pénzes embere Bajnai bizalmi embere volt a kétezres években

A magyarországi Citroën-kereskedelemben a balliberális hátterű Wallis-csoport 1996-tól vett részt. 1999 decemberétől lett cégjegyzésre jogosult autókereskedő cégükben Perjés Gábor. A vállalkozást 1996-tól az ezredfordulóig BÁZIS 77 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak nevezték, majd ezt követően, egészen 2016 júniusi cégjegyzékből való törléséig CIWA Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak hívták.

Perjés egészen 2005-ig volt cégvezető a rendelkezésünkre álló adatok szerint.

Mindeközben Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc jóbarátja, később miniszer és miniszterelnök 2000-től 2006-ig vezette a Wallis-cégcsoportot.

Ugyanakkor egy interjú, és a tegnapi írásunkban bemutatott bizonyítékok arra utalnak, hogy Perjés már 1996-tól a Citroën honi kereskedelmében dolgozott. 1999 júliusában ugyanis a következőket nyilatkozta a Taxisok Lapjának: „A Wallis-csoport annak idején megvásárolta a PRIMAUT-ot amit aztán elkezdett személyautós tevékenységekkel feltölteni úgy, hogy közben a teherautó-gyártást, illetve javítást leépítették. Elsőként megszerezték a SAAB, ezt követően a BMW és végül a ROVER importőri jogát. Majd három évvel ezelőtt szerződést kötöttek a Citroen Hungáriával is, még WallisMobil néven.”

A Napi Gazdaság 2002 májusában már arról számolt be, hogy „Új központi telephelyre költözik a CIWA Kft.”. Hogy jól ment az üzlet, arra a nagyívű víziók is utaltak: „A tervek szerint szeptembertől kezdi meg új, második telephelyén a Citroen személyautók és haszonjárművek értékesítését a CIWA Kft. A Budapesten, a Külső-Váci úton mintegy 610 millió forintból épülő ingatlan márkaszalonnak és szervizközpontnak is helyet ad majd.”

2003 augusztusában Perjés szakértőként szólalt meg a Veszprémi Naplónak, és érdekes visszanézni, hogy a Karácsony-párt nemrég félmilliárd forintot kezelő rózsadombi képviselője, aki saját bevallása szerint születése óta a II. kerületben él, hogyan osztott életvezetési tanácsokat a „kisjövedelműeknek”. Perjés szerint:

A kispénzű emberek gyakran úgy >>sakkoznak<<, hogy egy ideig még kivárnak, és utána – az EU-belépő megváltását követően – bagóért fiatalítják >>gépparkjukat<<: 15-20 éves szocialista autójukat 6-7 éves nyugatira csereberélik. De ez nagy csapda (…) Azt tanácsolom, egy-két évig még járjanak a 15-20 éves autójukkal, és próbáljanak félretenni egy újra.

2000 első napjaiban számolt be arról az akkoriban balliberális Magyar Hírlap, hogy „vezért váltott a Wallis”. Bajnai Gordont nevezte ki az igazgatóság a társaság vezérigazgatójává, amely posztot 2005. december 31-ig töltötte be. Perjés 2005-ig volt cégjegyzésre jogosult a Wallis-leányvállalatban.

Portrénk főhőse ezt követően hosszú ideig nem tűnt fel a lapokban, egészen 2013-ig, amikor a Népszava arról számolt be, hogy „az országban elsőként közös önkormányzati frakció létrehozását jelenti be ma az Együtt-PM és az MSZP Budapest II. kerületében”. A tagok egyike Perjés Gábor volt, aki 2010-ben LMP-színekben indult a 9. számú körzetben, de csak a harmadik helyen végzett Gór Csaba mögött, 9 százalékos eredménnyel. A későbbi sajtóhír alapján a Karácsony-csoport LMP-ből való távozásakor Perjés is a Bajnaihoz csatlakozók között volt, ami a közös céges múlt alapján is logikus fejlemény volt.

A bajnaista politikus aztán 2014 októberében immár a II. kerületi – új – 8. számú körzetben végzett a második helyen az önkormányzati választáson, méghozzá „MSZP-DK-PM”, tehát immár Gyurcsány-Bajnai-színekben, 5 százalékkal ekkor még lemaradva a kormánypárti vetélytársa mögött. Perjés végül 2019-ben nyert egyéni választókerületet a II. kerületben.

A 2019-es év a balliberális oldal ezen szegleteiben kezdettől fogva Karácsony Gergely építéséről szólt.

Ezen pedig – egyebek mellett – nem más, mint Bajnai egy korábbi wallisos ügyvezető kollégája, maga Perjés Gábor dolgozott. Ahogy arról a Mandiner hetilap 2019 októberében már beszámolt, Perjés a 2019 januárjában bejegyzett Mindenki Budapestért Egyesülettel forrásokat, „mikroadományokat” gyűjtött Karácsony kampányára.

A 2019-es kampányban a „Mindenki Budapestért Egyesület” totálisan összefonódott a fővárosi balliberális kampánnyal, például a közös kampányújságot is ők adták ki. A Párbeszéd honlapján mindmáig megtalálható egy „Önkéntes nyilatkozat”, amelyet Karácsony pártja és az MSZP mellett az említett egyesület jegyez.

Ugyanakkor a mikrodonációs teóriát valamelyest gyengítette a HVG, amely az önkormányzati választás után arról írt, hogy egyes „pénzes emberek” akár tízmilliókat tettek a balliberális kampányba.

Mindenesetre, Perjésék a 2019-es bírósági beszámolójukban a Mindenki Budapestért Egyesület nevében több, mint 57 millió forint bevételről számoltak be, amely teljes egészében adományból érkezett, tehát még tagdíjat sem szedtek (!), miközben az összes ráfordításuk 61 millió forint volt, azaz mínuszban zártak.

Érdekes, hogy a 2019-es kampányévben az Egyesület összes bevétele (adományok) 57 millió forint, 2020-ban viszont már csak 229 ezer forint volt. Ebből is látszik, hogy a szervezetet és a forrásokat kampánycélokra használták. A 2022-es évben az egyesület mindössze 6 ezer forint összegű adományban mért bevétellel rendelkezett és a tárgyévi eredménye újra mínuszos lett, hiszen 624 ezer forint helyett 395 ezer forint adóssággal zárt.

Összegezve Perjés életútját, megállapítható, hogy három fontos ponton is összekapcsolódott Bajnai Gordonéval.

Az üzleti pályán az ezredfordulótól gyakorlatilag Bajnai Perjés főnöke volt, majd 2013-ban már biztosan az Együtt-PM-szövetség színeiben politizáltak közösen. Végül, de nem utolsósorban, 2019-ben mindketten támogatták Karácsony Gergely kampányát, és végül Perjés azon Bajnai-közeli szereplők egyike lett, akik felügyelőbizottsági helyeket is kaptak a fővárosi cégeknél.

Borítókép: Perjes Gábor (Fotó: Facebook)