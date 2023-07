Először szólalt meg a balerina a Jókai utcában történt házomlás után, rosszabb az állapota + videó

Valamivel több mint egy éve történt, hogy négyen is megsérültek Budapest VI. kerületében, amikor leomlott egy ház felső emeletének egy része. A házomlás legsúlyosabb sérültje egy 26 éves balerina volt, akiért egy emberként izgult az ország. Bár a nő túlélte a balesetet, élete valószínűleg teljesen megváltozik, ugyanis kerekesszékbe került. Azóta senkinek nem adott interjút, állapotáról is csak nagyon keveset lehetett tudni. Most érzett elég erőt ahhoz, hogy megszólaljon.