Novák Katalin megérkezett Afrikába

„Megérkeztem Afrikába. Első állomás: Ruanda” – közölte hivatalos közösségi oldalán Novák Katalin.

A köztársasági elnök a bejegyzésben leírta, Magyarország évek óta komoly segítséget nyújt iskolák, kórházak fejlesztésében és a fenntartható vízgazdálkodás megteremtésében a tragikus közelmúltú Ruandának, ahol először jár magyar államfő.

„Ruanda fővárosában, Kigaliban lesz az a nemzetközi konferencia is, ahol más államfőkkel együtt a nők helyzetének erősítéséért szólalok fel. A régióban élő magyarokkal is találkozom, és magyar emlékhelyeket is felkeresek majd” – írta az államfő.

