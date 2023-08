Méhlegelők és gyomok fővárosa lettünk, aminek súlyos következményei lesznek

Budapest, a gyomok fővárosa címmel fotópályázatot indított a Metropol. Ennek részeként augusztus 27-ig olyan képeket várnak, amely rávilágít arra, hogy amikor nagy nemzetközi fesztiválok és sportesemények zajlanak Budapesten – mint például a Sziget és az atlétikai világbajnokság –, akkor mennyire zavarók az elhanyagolt területek. A lap beszámolója szerint a pályázat kapcsán egy kertész is felkereste a Metropolt, aki szerint a jelenlegi állapot nem néhány hét mulasztásának a következménye, és kihat a következő évekre is. Mint fogalmazott,

az elhanyagolt területek ontják a gyommagokat, amik elárasztják a várost, a gyom, az invazív növények kiszorítják a füvet és a virágokat, dísznövényeket. Ennek a helyrehozatala hónapok, talán évek munkája lesz és rengeteg pénz

– mutatott rá. Hozzátette: a pázsitfű kipusztul, a hosszú távú ökológiai hatások pedig még évek múlva is érezhetők lesznek. A szakember kitért arra is, miszerint a szakmaiság hiánya nagyon sokat ártott például a méhlegelők ügyének is, ami valóban egy környezetbarát, jó koncepció, de azt jelenti, hogy gondozott vadvirágszigeteket hozunk létre a zöldfelületeken, nem pedig hagyjuk elburjánzani a gyomot – szögezte le.