Pécsett szó nélkül magánosítják a közutakat, a baloldali városvezetés csak hallgat

Két utcára is kikerültek a zsákutca táblák Pécsen, a régi Kertvárosban, mert az egyik pécsi gyár lezárta azokat a közösség elől – adta hírül a Bama.

A Péterffy Attila által vezetett önkormányzat a helyieket nem tájékoztatta a történtekről, a lakók egyelőre csak találgatni tudnak, mégis mi zajlik körülöttük. A környéken élő és az Északmegyer dűlőben dolgozó egyik vállalkozó is elpanaszolta a lapnak, hogy a Harman-gyár a környéken úgy vásárolt meg telkeket, hogy ezzel elvette tőlük a közlekedési lehetőségeket.

„Amikor beszélni akarunk velük, akkor sosincs itt valamiért egy fejes sem, mindig elhajtanak, a városházával meg nem is érdemes beszélni”

– mondta el a Bama.hu-nak a vállalkozó.

Nincs új a nap alatt

Tavaly is előfordult egy nagyon hasonló eset, akkor a pécsi Egressy utcára kerültek ki meglepetésszerűen a magánterületet és zsákutcát jelző táblák, ahol ezzel a kertvárosi bicikliútnak is keresztbe tettek, most viszont már méretes vaskapu árulkodik arról, hogy a vállalat nem kér az „idegenekből”, az évtizedekig erre közlekedő pécsi lakosokból.

Forrás: Bama

Az infrastruktúrát sújtó lényeges lassulás visszatérő probléma a Péterffy-vezetés alatt. A három éve felújított Nagy Imre utat azért zárták le, mert annak egyik felét teljesen felbontják, a Szigeti úton fél évig tart egy pár száz méteres szakasz felújítása, ami még mindig nincs készen, de miközben csak lézengtek a munkások, addig tízezrek ücsörögtek a dugóban. A Péterffy-vezetés „szakmaiságát” az is mutatja, hogy a Kertvárosba vezető két fő közlekedési útvonalon egyszerre vannak olyan forgalomkorlátozások, amelyek miatt rendszeresen hatalmas dugók alakulnak ki.

A Magyar Nemzet is megírta, nemrég azért volt botrány Pécsett, mert a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület aktivistái azokat a fákat próbálták védelmükbe venni, amelyek útjában voltak a Diána téri, panelházas övezetben lévő piac átépítésének,