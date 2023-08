Tovább erősödnek a külhoni magyar közösségi hálózatok

A külhoni magyar közösségek, mint az előző években megszokhatták, mindenben számíthatnak ránk és a magyar kormány támogatására – jelentette ki kedd délelőtt sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány 2010 óta a külhoni magyar intézmények, szervezetek, egyházak és önkormányzatok 34 ezer pályázatát támogatta, ötszázmilliárd forintot meghaladó összegben. Több mint háromszázmilliárd forintból 5400 beruházás valósult meg.

A külhoni magyarok számíthatnak a kormány támogatására Fotó: Mirkó István

Megmaradt a külhoni magyarok támogatása

Potápi Árpád János kiemelte, a kormány a stratégiai céljait a nehéz gazdasági és háborús helyzet ellenére sem adta fel, és a nemzetpolitikai államtitkárság úgy döntött, hogy 2023 a gondoskodó nemzet éve legyen. Szavai szerint

a nemzetpolitika a magyar kormány stratégiai ágazata, itt a cél a külhoni magyar közösségek megerősítése, identitásának megőrzése, és ehhez nyújtanak támogatást.

Ezért is folytatják tovább a külhoni magyar intézményrendszer megerősítését, működésének a támogatását.

Szeretnénk elérni azt, hogy a külhoni magyarság érezze: folyamatosan és kiszámíthatóan támogatjuk őket

– hangsúlyozta a politikus. Hozzátette: miként az elmúlt évtizedben, továbbra is fontos, hogy közösségi hálózatokat építsenek, legyen szó akár a diákokról, a fiatalokról, a történelmi egyházakról, a vállalkozókról, az oktatási intézményekről vagy éppen pedagógusszervezetekről.

Óriási volt az érdeklődés a pályázat iránt

Potápi Árpád János elmondta, hogy 2021 óta az adott tematikus évbe illesztik be a pályázatokat. Idén is két pályázati felhívást hirdetett meg a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, az egyikben, a Gondoskodó nemzet program I.-ben 1,5 milliárd forintos keretből a szervezetek működését, fejlesztéseik és eszközbeszerzéseik megvalósítását támogatták. A kérhető támogatás háromszázezer forinttól ötmillió forintig terjedt. Erre a felhívásra 2342 pályázat érkezett be, a legtöbb, csaknem 1150 Erdélyből, az összes közül 1424 pályázati kérelmet tudtak támogatni.

A támogatott pályázatok között van a Felcsíki műjégpálya fejlesztése Csíkkarcfalván (Erdély), az iskola felújítása Csákányházán (Felvidék) és Bácskai Rádió (USA) működésének támogatása.

A programok megszervezését is segítik

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a Gondoskodó nemzet program II. részeként ötszázmillió forintos keretből a szervezetek programjaikhoz és rendezvényeik megvalósításához kérhettek támogatást, itt háromszázezer forinttól egymillió forintig adtak segítséget. Erre a pályázati felhívásra 1767 támogatási kérelem érkezett, ebből 1147 nyert.

A nyertes programok között van a Főtér Fesztivál megszervezése Nagybányán (Erdély) vagy éppen a Kanadai Néptánc Fesztivál megvalósítása.

A forrás mindkét esetben vissza nem térítendő támogatás volt. A pályázati felhívások oktatási, kulturális, egyházi, sport-, ifjúsági, cserkész- és közösségi, valamint diaszpóra-alprogramokra különültek el. Az egyes alprogramok átjárhatóak voltak. Potápi Árpád János a támogatások kapcsán kiemelte: nincs magyar nemzetpolitika magyar gyermekek és fiatalok nélkül.

Borítókép: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár (Fotó: Mirkó István)