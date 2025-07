Chloe Kelly most nem mezlevétellel ünnepelt a női Eb-döntőben, megalázta a spanyol kapust?

A 2022-es Eb-döntőben Anglia hazai pályán, Londonban a Wembleyben 87 ezer néző előtt hosszabbításban 2-1-re nyert Németország ellen. A mindent eldöntő gólt Chloe Kelly a 110. percben szerezte, és férfi játékosokhoz hasonlóan levette a mezét, így ünnepelt. No persze ő sportmelltartóban. Ezért ő is megkapta az ilyenkor „járó” sárga lapot kapott, de mint fogalmazott, ez volt élete legjobb büntetése. Az akkor 24 esztendős játékosának ünneplése az angol futballtörténelem egyik legikonikusabb gólörömévé vált. „Nem akartam túl korán ünnepelni, biztosra akartam menni, attól féltem, VAR-vizsgálat lesz. Fogtam a mezemet és azon gondolkoztam, levehetem, vagy még várjak? De amint megadták, készen álltam, hogy levegyem és megőrüljek” – mondta akkor Chloe Kelly.

Chloe Kelly gólöröme a 2022-es Eb-döntőben Fotó: AFP

Chloe Kelly most is a fókuszba került

Jó néhány tudósítás most emlékeztet erre a történetre, a The Sun beszámolója is, hiszen vasárnap este Anglia megvédte a címét a svájci Eb-n, Bázelben 1-1 után tizenegyespárbajban 3-1-re verte a világbajnok Spanyolországot, és a finálét lezáró tizenegyest Chloe Kelly rúgta be. Ám most a három évvel ezelőtti performanszához képest szolidan ünnepelt, csapattársaival táncolva.

🎶 I KEEP DANCING ON MY OWN! 🎶



ICONIC. pic.twitter.com/YgHBjI8aCV — Lionesses (@Lionesses) July 27, 2025

– Nagyon büszke vagyok erre a csapatra, hálás vagyok, hogy képviselhetem Angliát. Teljesen nyugodt voltam, tudtam, hogy be fog menni a lövésem – ezek voltak az első szavai. S még elmondta, hogy kétszer egymás után nem hibázhat.

Az elődöntőben Anglia hosszabbításban 2-1-re nyert Olaszország ellen, és még a 119. percben 1-1-es állásnál 11-est rúghatott. Kelly lövését Laura Giuliani kivédte, de az angol játékos a kipattanót berúgta. Most ő Anglia hőse – Hannah Hampton kapus mellett –, ám a spanyolok nagyon dühösek rá. Kelly ugyanis, miután a döntőben értékesítette a büntetőjét, Cata Coll kapus felé kanyarodott, kereste a szemkontaktust vele, majd oda is intett neki, amit Spanyolországban arrogáns, sportszerűtlen viselkedésként említenek. Az AS szerint nem volt szép, hogy így viselkedett, azonban az angolok szerint ennyi zrika belefér...