A holland nagykövet is az LMBTQ-lobbi embere

David Pressman amerikai nagykövet mellett az Egyesült Királyság és a Holland Királyság nagykövete is az első sorban menetelt a múlt szombati pécsi melegfelvonuláson, amelyet idén harmadik alkalommal rendeztek meg. Désirée Bonis holland diplomata a 2022-es pécsi pride-on is tiszteletét tette, idén azonban – Pankotai Lili aktivistával – a résztvevőkhöz is szólt. De nem ez az első eset, hogy Désirée Bonis a szexuá­lis kisebbségek, valamint az LMBTQ, illetve a „civil” szervezetek mellett foglal állást. A holland nagykövet augusztusban a Sziget Fesztivál LMBTQ-sátránál, a Magic Mirrornál mondott beszédet, ahol akörül az amszterdami szivárványos ruha körül gyűltek össze, amely a homoszexualitást korlátozó országok zászlóiból áll össze.