Képeken kétszáz év eleganciája : kinyitotta kapuit a Sándor-palota

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, a kulturális örökség napjain az érdeklődők más műemlékek mellett a Sándor-palota történetével is megismerkedhetnek, megtekinthetik többek közt a Tükörtermet, a Mária Teréziát ábrázoló festménnyel díszített Vörös szalont és a Gobelin- vagy Boucher-termet is.

A belépés ingyenes és érkezési sorrendben történik, nincs lehetőség előzetes regisztrációra.

A Budai Várnegyedben található palota a Szent György téren áll, alatta halad el a budai Váralagút. Az épület 1803–1806 között készült el, klasszicista stílusban. A II. világháború végéig a Miniszterelnöki hivatal volt az épületben, azonban Budapest ostromának végére a Sándor-palotából siralmas kőhalom maradt csupán. Ami érték a romok közt megmaradt, azt hadizsákmányként külföldre hurcolták. Az épületet ugyan nem dózerolták le, de a rendszerváltozásig nem méltatták figyelemre. Néhány elhivatott szakembernek köszönhető csupán, hogy legalább tetőt húztak fölé, s az omladozó falakat megtámasztották. A Köztársasági Elnöki Hivatalnak ma otthont adó patinás épület csak 2002-ben épült újjá. Azóta visszafogott nyugalmával magasodik a város fölé.