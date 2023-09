Roncs roncs hátán – képeken a délelőtti tragikus kamionbaleset helyszíne

Egy férfi meghalt, amikor három kamion ütközött az M4-es autóutat az M0-sal összekötő útszakaszon, Üllőnél – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu oldalon, az estről a Magyar Nemzet is beszámolt.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

A közlemény szerint a balestben az utolsó szerelvény sofőrje, egy 64 éves férfi a helyszínen meghalt.

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

A baleset két autópálya forgalmát is nehezíti, a helyszínen egy sávon a haladt a forgalom a tragédia után.

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

Korábban a Magyar Nemzet is foglalkozott azzal, hogy rengeteg ilyen baleset történik az utakon, ugyanis hazánkon keresztül jelentős mennyiségű nehézgépjármű halad át és a belföldi kamionos forgalom is számottevő. Érdemes figyelembe venni közlekedés közben, hogy vannak olyan területek, amelyeket a sofőr odafigyeléssel, tükrök segítségével beláthat, akadhat azonban olyan rész is, amelyre semmilyen rálátása nincs. Ezt nevezzük abszolút holttérnek. Bővebben erről alább olvashat.