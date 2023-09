Több mint kétezren látogattak el a nagycsaládosok rendezvényére

Ma tartotta 35. őszi találkozóját a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Kalocsán, amelyre az ország minden pontjáról érkeztek családok. Magyarország egyik legnagyobb közönséget vonzó családos programja az 1989 óta minden évben megrendezett őszi találkozó, amelyre idén mintegy kétezren látogattak el – tudatta lapunkkal a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.

A találkozó fő célja épp az, hogy megismertesse a családokkal az ország, kulturális, művészeti és természeti értékeit, valamint építészeti és népművészeti örökségét, hagyományait.

A résztvevőket múzeumok, gyönyörű csipkék, a helyi ízek kavalkádja, a csodálatos népviselet, az ezeréves múlt, a Duna-part, az érseki palota, az érseki főszékesegyház és az érsekkert várta. A találkozó fő célja épp az, hogy megismertesse a családokkal az ország, kulturális, művészeti és természeti értékeit, valamint építészeti és népművészeti örökségét, hagyományait.

Esküvők a rendezvényen

Minden évben egy (vagy több) fiatal pár esküvőjét rendezik meg nagycsaládos esküvő néven. Idén egy pár esküvőjének megszervezéséhez és költségeihez járultak hozzá, akiket pályázati úton választottak ki. Az esküvő célja, hogy minél többen részesüljenek az esküvő örömében, s minél többen kapjanak ezáltal is bátorítást, hogy egymáshoz kössék életüket.

A 16 ezer tagcsaládot számláló egyesület elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin a rendezvényen elmondta: – Kalocsa csodálatos város, de a terek, a parkok, az épületek szépségét és értelmét a mi emberi találkozásaink s a közös, együttesen átélt élmények adják. Az, hogy tudunk örülni egymásnak, tudunk örülni a város és környéke nyújtotta csodáknak. Amikor együtt kóstoljuk a kalocsai paprikát, akkor nemcsak az étel, hanem az élet íze lesz jobb. Amikor együtt nézegetjük, együtt próbálgatjuk a helyi népviseletet, akkor nemcsak a ruhánk lesz szebb, hanem az életünk is. Köszönöm a Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület tagjainak, az önkénteseknek és Filvig Géza polgármester úrnak, hogy mindent megtettek értünk és az őszi találkozó sikeréért.

Kalocsára költözött az őszi találkozó

A város polgármestere, Filvig Géza elmondta: – Nagy megtiszteltetés Kalocsának, hogy a NOE az idei évben az érsekkertet választotta nagyszabású őszi találkozójuk helyszínéül. A városvezetés teljes mellszélességgel a rendezvény mellé állt, hiszen kiemelt feladatvállalásaink közé tartozik a kalocsai családok támogatása, a gyermekek nevelési körülményeinek javítása. Ennek érdekében az elmúlt években új óvodát és játszótereket adtunk át, illetve fejlesztettük a régi óvodák infrastruktúráját, kültéri közösségi tereinket. Fontos, hogy a családoknak, kifejezetten a kisgyermekes családoknak Kalocsa vonzó és élhető település legyen. Emiatt külön köszönöm Kardosné Gyurkó Katalin elnök asszony megkeresését és pozitív hozzáállását szeretett városunk iránt.

Bízom abban, hogy a rendezvény egy hosszú, közös és gyümölcsöző kapcsolat kezdete is lesz egyben! Szeretettel várjuk a NOE összetartó közösségének minden tagját Kalocsán, a hungarikumok fővárosában.

A Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület vezetője, Kisné Szirtes Andrea kiemelte: – Nagy megtiszteltetés egy őszi találkozó megrendezése. Sok feladattal járt, de egyesületünk tagjai egységesen álltak mellé és munkájukkal segítik/segítették a találkozó létrejöttét. Remélem, minden részvevő megtalálja a szívéhez közel álló programot. A város múzeumai ingyenesen, illetve kedvezményes jegyekkel látgathatók. Természetesen bemutatjuk Kalocsa hungarikumait, hiszen egyedül a mi városunknak kettő is van: a népművészet és a paprika. A délelőtti esküvői hangulat után két koncert is lesz. Zárásként a Country Road együttes ad koncertet, melynek tagja több egyesületi tagunk is.

Borítókép: Több mint kétezren gyűltek össze a rendezvényen (Forrás: Nagycsaládosok Országos Egyesülete