Tomán Szabina elárulta, hogyan lett Novák Katalin tanácsadója

Hivatalos levél formában érkezett (a megkeresés Novák Katalintól – szerk.). Novák Katalinnak mondtam igent. Furcsának tűnhet a posztjával egy kalap alatt említeni a sisterhood (női testvériség) szót, de szerintem jelenleg ő az a hiteles és tudatos nő, aki segíthet a magyar nőknek, akik jelenleg vállalkozóként vagy munkavállalóként úgy érzik, hogy hátrányt szenvednek. Olyan területeken tudja kamatoztatni tapasztalatát immár köztársasági elnökként, amiket korábban családokért felelős tárca nélküli miniszterként vett a szárnyai alá. Kimondottan örülök annak, hogy ezt le tudjuk fordítani a női munkavállalók nyelvére és lehetőségeire – nyilatkozta az Indexnek Tomán Szabina, aki hónapok óta Novák Katalin köztársasági elnök elnöki tanácsadó csapatának tagja.

Tomán Szabina a női munkavállalók helyzetét javító kérdésekben fogalmaz meg javaslatokat Novák Katalin felé. Fotó: Tomán Szabina hivatalos oldala

Mint a Toman Lifestyle Kft. alapító-tulajdonosa elmondta, ő főként a női munkavállalók helyzetét javító kérdésekben fogalmaz meg javaslatokat Novák Katalin felé. Hozzátette: van bőven tennivaló, azonban ez egy hosszú folyamat.

Tapasztalatai szerint sok olyan lehetőség áll a nők rendelkezésére, amivel nem élnek, mert nem szereznek róluk tudomást.

Hozzátette: forró téma a szülési szabadságról visszatérő munkavállalók felzárkóztatása, valamint a szabadságok kiadásának anyagi vonzata a munkáltatók részéről is. – Egy vállalkozónak ilyen akadályokkal nem egyszerű szembenéznie a havi kihívások mellett, mivel hiányuk akár a cég növekedését is megakaszthatja.

Olyan költségek jelenhetnek meg egy babát vállaló nőnél, akit egyébként pótolni szükséges, amelyet a magyar vállalati kultúra még nem tanult meg beilleszteni a kiadásaiba.

Ezen a területen az állami szerepvállalás mellett nagy szükség van az edukációra is. Egy kis lépés is segítség lehet, nemcsak a női munkavállalóknak, hanem a vállalkozóknak, így a gazdaságnak is – részletezte. A korábbi modell elmondta: az első gyermekét 30 alatt, míg a másodikat 38 évesen vállalta. Mindkettőnek volt előnye és hátránya is.

Harminc felett már nem szorult ő sem annyi segítségre, mint korábban, és ezt szerinte vélelmezheti egy jogalkotó is.

A vállalkozó szerint az, hogy a családtámogatási rendszer átalakításával a 30 feletti nők a jövő évtől már nem igényelhetnek babaváró hitelt, egy érzékeny téma, azonban szemléletformálás ezen a területen sem elhanyagolható.

– Fontos lenne tudatosítani azt, hogy a családtervezésbe ne a lakhatási problémájuk miatt vágjanak bele, egzisztenciálisan és mentálisan megteremteni ehhez a megfelelő feltételeket a mi feladatunk, ha ezt az állam valamilyen formában támogatja, az sokaknak jelent valóban nagy segítséget, mert lehet, hogy tényleg csak pont erre volt szükségük – mondta az egykori modell.

Borítókép: Tomán Szabina (Fotó: Tomán Szabina hivatalos oldala)