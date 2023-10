Az ATV műsorvezetőjét is agitálta Kunhalmi Ágnes

Mindjárt a műsor elején „tisztázta” Kunhalmi, hogy a magyar nyelvet „azért bírja valamennyire”, majd udvariasan hozzáfűzte, hogy a vele szemben ülő televíziós vélhetően még nála is jobban bírja.

Ezt követően azonban furcsa, néha önmagának is ellentmondó kijelentéseket tett, például arról beszélt, hogy Magyarországon diktatúra van, vagy autoriter, félfasiszta rendszer működik. Mindezt azzal próbálta megvilágítani, hogy

a Fidesz egy nagy tömböt képvisel és „csak megy előre”, miközben a baloldal zsugorodik, mert nem fog össze, ráadásul a magyar társadalom jobbra tolódik, mert a Mi Hazánk is egyre erősebb.

Magyarán leírta egy normálisan működő demokrácia jellemzőit, ahol a pártok különböző stratégiák mentén politizálnak, ki sikeresebben, ki kevésbé eredményesen.

Az önellentmondó érvelés után még kínosabb pillanatok is következtek, igazán akkor kezdte elveszíteni azt a bizonyos fonalat Kunhalmi, amikor Rónai Egon a közvélemény-kutatási adatokkal szembesítette őt, mondván, hogy nem szárnyal az MSZP népszerűsége.

A politikus erre méltatlankodva megjegyezte: „tudtam, hogy ez előjön,” majd egy hirtelen fordulattal azt mondta, ezzel nincs is baj. A zavaros fejtegetése közben belebonyolódott a műsorvezető megszólításába is: „Egon úr, Rónai úr, vagy szerkesztő úr, bárhogy is nevezzem” – kezdte az egyik mondatát.

Később még inkább kizökkent a szerepéből, és egy kérdésre emelt hangon, személyeskedve vágott vissza a műsorvezetőnek.

- Tizenhárom éve vizsgáztat minket ebben a székben és megkérdezi, hogy van-e oktatási programunk?

- csattant fel Kunhalmi.

Majd a beszélgetés végén kedélyesre vette a figurát, és újra a keresztnevén szólította Rónait:

„De én azt gondolom, hogy Egon, rejtett szavazatok sokaságát fogja kapni az MSZP, még lehet, hogy ön is ránk szavaz.” A műsorvezető rutinosan annyit reagált a felhívásra, hogy sem most, sem akkor nem fogja elárulni, hogy kire szavaz.

