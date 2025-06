Teljes közlekedési káoszt okoz a betiltott pride, a szervezők nem működnek együtt a rendőrséggel

Kaotikus, szinte káoszba fulladt Budapest a betiltott pride vonulás miatt. A rendőrség közleménye szerint a megtiltott gyűlés szervezői nem működnek együtt a rendőrséggel.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A gyülekezés helyszínén a közúti és gyalogosforgalom kaotikus.

A meghirdetett vonulás valós útvonala bizonytalan. A kiskörút forgalma megbénult. A rendőrség mindent elkövet annak érdekében, hogy az érintett útszakaszon a biztonságos közlekedést biztosítsa.

A vonulók már az Erzsébet hídon kelnek át budai oldalra.

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szerint a Margit hídon a pesti oldal felé hatalmas a torlódás, ahogy a körúton is csak lépésben lehet haladni a Blaha Lujza tér felé. A Déli pályaudvartól a Széna térig is áll a forgalom. Mindemellett a budai alsó rakparton szinte zavartalan a közlekedés és a Petőfi hídon is lehet haladni.

A 4-es metró pedig hatósági zárás miatt több állomáson nem áll meg. A metró nem áll meg a Szent Gellért tér, a Műegyetem és a Fővám tér állomáson – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).