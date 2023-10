Kunhalmi megnyomta a vészcsengőt, szerinte Orbán erősödhet az EP-választások után

Kunhalmi Ágnes az Index kérdéseire válaszolt, az interjúban többek között érintette az ellenzéki közös listát, az ellenzéki összefogás kudarcát, és kiemelte, Orbán Viktor újra csak erősödhet.

Az MSZP-társelnök a legnagyobb vélt veszélynek azt tartja, hogy a külön indulás egy „diktatúrában”, még az arányosabbnak tűnő rendszer ellenére is Orbán előnyére válik, amikor egy napon tartanak két választást is. Az európai parlamenti választás rendszere ugyanis a küszöbhatár, az alacsony mandátumszám és a legerősebbnek kedvező mandátumkiosztási módszer miatt a Fideszt segíti. Vagyis az ő hatalmát erősíti tovább itthon és az Európai Unióban is. Kunhalmi úgy gondolja, ebben a rendszerben egyetlenegy választáson sem versenyezhet az ellenzék egymással. Szerinte ezt „megértették a szavazók” és azt is, hogy az együtt indulás nem veszélyezteti a sokszínűséget. Mindazonáltal elmondta,

„ha nem tudjuk csökkenteni a fideszes európai palramenti képviselők számát, és a 2024-es választás után Orbán Viktor azt tudja mondani az Európai Unióban, hogy az övé a legerősebb jobboldali párt, akkor tovább erősödik majd az európai szélsőjobboldal”.

Na de mennyi az esélye egy ellenzéki közös lista létrejöttének?

Az MSZP-társelnök szerint a közvélemény-kutatások és az országjáráson szerzett tapasztalati alapján meg kellene valósulnia az ellenzéki közös listának.

Ugyanakkor elmondta azt is, hogy ha az egyes pártok önös érdekeit nézi, kevés esélyét látja csupán.

Kunhalmi Ágnes azt mondta, nem tudná álomra hajtani a fejét, ha nem hívná fel az ellenzéki oldal figyelmét arra, hogy mi a tétje annak, ha nem tudnak Orbán Viktorral szemben egységesen fellépni és közösen építkezni.

Az ellenzéki összefogás kudarcáról

Kunhalmi szerint az ellenzéki összefogás valójában nem bukott meg, csak a miniszterelnök-jelölt és a hozzá kapcsolódó tévhit. Úgy véli, az ellenzéki szavazótábor jelentős része abból a tévhitből indult ki, hogy egy olyan miniszterelnök-jelöltre van szükség, aki több százezer, a Fideszből kiábrándult támogatót tud mozgósítani. Nem így lett, de reméli, hogy ez a tévhit mára szertefoszlott.

Nincsenek több százezren azok, akik a Fideszből kiábrándultak, a Fidesz tábora egységes.

