Két fiatal lányra csapott le a csepeli szatír

„Reggel, a Karácsony Sándor utcánál a sétáló utcán keresztül igyekeztek a buszmegállóba, hiszen minden nap arra vezet az útjuk az iskolába. Szembe jött egy férfi, akit koldusnak gondoltak, de nem: egy szatír volt” – írta a 15 és 17 éves lánytestvérpár édesanyja egy csepeli közösségimédia-csoportban, amit a Metropol vett észre.

Az eset 11-én, tegnap történt. Az asszony a bejegyzésében kiemelte, pont a közbiztonság miatt költöztek el korábbi lakóhelyükről Csepelre, a történtek közzétételétől pedig azt reméli, a hatóságok komolyabban veszik majd az ilyen eseteket.

„A lányaim itt járnak suliba, ide járnak sportolni 6 éve. Azt gondoltam, ilyen nem fordulhat elő. De igen! Nagyon kérem az illetékeseket, hogy ezen a környéken talán többször razziázzanak, vagy mit tudom én, mit, de csináljanak már valamit!”

– írta az aggódó édesanya.

A bejegyzéshez egy másik nő is hozzászólt, és jelezte, a most megtámadott tinédzserek nincsenek egyedül, ugyanis ez nem az első eset a környéken. Azt írta, az ő gyermekét is zaklatták, így esélyes, hogy ugyanaz a szatír követett el újra szeméremsértést Csepelen.

A lap információi szerint több édesanya is elment a rendőrségre, hogy jelentse a történteket az üggyel kapcsolatban.