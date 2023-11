Összeesett egy férfi a debreceni Tescóban, mindenki az életéért küzdött

Hétfő reggel érkezett segélyhívás a Debreceni Mentésirányításra, amely szerint az egyik hipermarketben egy ötven év körüli férfi hirtelen összeesett vásárlás közben – írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A posztból kiderül, hogy amikor az üzletlánc munkatársai a mentésirányító telefonos instrukciói szerint megvizsgálták, a férfi már nem is lélegzett. A mentők tehát rohamkocsit küldtek a helyszínre, miközben az ott dolgozók megkezdték a férfi újraélesztését. Az egyik munkatárs még a kihelyezett defibrillátorért is elszaladt, amit használtak is.