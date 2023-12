Árvízi védekezés kezdődött Budapesten, máshol már utakat kellett lezárni + videók

Megkezdte működését az Országos Műszaki Irányító Törzs, ugyanis 2013 óta először érheti el a Duna vízállása a Pesti alsó rakpartot – adta hírül a Hír TV.

Mint írták, a következő napokban a Duna vízszintjének emelkedése várható. A Fővárosi Csatornázási Művek már elkezdte a csatornazsilipek és az alacsonyabb szinten lévő felszíni átjárók lezárását.

A XXII. kerületi Kastély park utcai aluljáróban és a III. kerületi Kossuth üdülőparton egy-egy, úgynevezett védvonali áttörést agyagos töltéssel zártak le.

Az előrejelzések szerint elképzelhető, hogy 2013 óta először a Duna vízállása eléri a budapesti alsó rakpartot is. De nemcsak a Duna, hanem a Tisza vízrendszerén is nagy vízszintemelkedések indultak el.

Szombathelynél pedig a lezúdult hatalmas mennyiségű csapadék hatására alaposan megnőtt a Perint patak vízszintje, szinte folyóként hömpölyög a zavaros víz – számolt be a Vas vármegyei hírportál.

Vasasszonyfán a Surányi-patak is telítődött, közbeavatkozásra itt is szükség volt: két utca összekötő útszakaszát lezárta az önkormányzat a forgalom elől. De a szombathelyi Liget utcában az Arany-patak-hidat is lezárták a forgalom elől. Mint az alábbi videón is látszik, a patak úgy felduzzadt, hogy már inkább folyónak mondható.