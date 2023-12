Bakondi György: Ne az EU döntsön arról, hogy kikkel kell együtt élnünk

Közölte, a paktum értelmében azoknak az országoknak, amelyek nem kívánják befogadni az illegálisan érkező migránsokat, egy kvótarendszer szerint fizetniük kell, ám válsághelyzet esetén nem lehet nemet mondani, kötelezően be kell fogadni a bevándorlókat, azt pedig, hogy mikor alakul ki válsághelyzet, központi döntéssel határozzák meg.

A főtanácsadó arra is felhívta a figyelmet, ez a betelepítés a magyar alaptörvénnyel is ellentétes. Magyar nemzeti érdek, hogy csak az jöhet be, aki a hatósági szabályozásoknak megfelel, aki menekültstátust kapott.

Ne az EU döntsön arról, hogy kikkel kell együtt élnünk

– hangsúlyozta. Bakondi György szerint a magyar emberek a nemzeti konzultációban felhatalmazást adhatnak a kormánynak arra, hogy továbbra is határozottan kiálljon álláspontja mellett az uniós döntéshozó testületekben.