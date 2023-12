Tavalyi áron juthatunk idén fenyőfához

Nemcsak a kertészeteket, de az utcákat is ellepték a fenyőfák, már december elejétől árulják a fenyőfákat országszerte, az árusító helyeken most még bőséggel válogathatunk a különféle fenyőtípusokból.

A Szon.hu beszámolója szerint Nyíregyházán a lucfenyőnek ötezer, az ezüstfenyőnek nyolcezer, a Nordmann-fenyőnek pedig tízezer forint métere – ugyanannyi, mint az elmúlt évben. A gyökeres fenyők ára viszont eltérő, fajtától és nagyságtól függően vannak beárazva, tíz-tizenhatezer forint között mozog az áruk.

Fotó: Szon.hu

A lap által megkérdezett egyik árus elárulja, ha hűvös helyen tárolják a fenyőt, tartósabb lesz. – Lehet vízbe is tenni, de fontosabb, hogy minél hosszabb ideig legyen a vágott fa hidegben, és csak az utolsó pillanatban kerüljön be a meleg szobába, nappaliba. A lucnak nagyon intenzív fenyőillata van, a Nordmann viszont nem hullajtja olyan könnyen a levelét, tartósabb – részletezte Kresztyankó László, és megjegyezte: a gyökeres fenyőket érdemes folyamatosan locsolni, és ha karácsony után, januárban nincs fagy, akár télen is ki lehet ültetni, de kora tavasszal mindenképpen.